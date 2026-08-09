La escalada de violencia no da tregua en Barcelona y suma otro tiroteo entre bandas en plena calle

Barcelona amanece de nuevo con el sonido de disparos en una escalada de violencia que parece no dar tregua. Apenas dos días después del trágico crimen a puñaladas registrado en la zona y tras una fatídica secuencia de altercados del pasado viernes, con un apuñalamiento mortal, un herido crítico en otra reyerta y tiros en pleno Raval, el distrito de Nou Barris se ha convertido esta madrugada en el escenario de una nueva pelea entre dos bandas en plena vía pública.

Eran las 4:50 horas cuando los gritos y detonaciones retumbaron en la calle Almansa, en el barrio de Verdum. Más allá de los gritos que escucharon los vecinos, uno de los implicados sacó un arma de fuego y disparó repetidamente en medio del enfrentamiento. El gran estruendo hizo que los vecinos llamara a los Mossos d'Esquadra que enseguida se presentaron en el lugar de los hechos.

A la llegada de las primeras patrullas, los implicaos ya habían huido. Los agentes confirmaron la gravedad de los hechos al localizar varias vainas en el suelo y dos turismos que los sospechosos abandonaron abiertos en la misma vía. La policía catalana desplegó de inmediato un dispositivo de rastreo por las inmediaciones que concluyó sin detenciones. De momento, no constan heridos por impacto de bala ni registros de ingresos por arma de fuego en la red hospitalaria de la capital catalana.

Los dos vehículos requisados han sido trasladados a dependencias policiales para someterlos a una minuciosa inspección científica en busca de huellas, restos biológicos o indicios que permitan poner nombre y apellidos a los implicados. La división de investigación ha comenzado a tomar declaración a los testigos que presenciaron el altercado para esclarecer los motivos tras este nuevo ajuste.

Investiguem la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona. La DIC s'ha fet càrrec de la investigació dels fets. pic.twitter.com/puYQZ3ysi8 — Mossos (@mossos) August 6, 2026

El suceso resulta especialmente alarmante por su coincidencia temporal y geográfica, ya que se ha producido a escasos metros del punto exacto donde este pasado viernes un hombre murió desangrado tras recibir una agresión con arma blanca por parte de la pareja de su exnovia. Todo ello se enmarca en una preocupante espiral delictiva que vuelve a situar el foco en la seguridad de las calles barcelonesas.