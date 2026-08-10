Dos años de Illa en Cataluña: desastres, huelgas, inseguridad y cesiones a ERC

Dos años después de la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalidad, algunas de las grandes infraestructuras de la región se caen a pedazos. Es el caso de la AP-7, una autopista colapsada desde que se eliminaran los peajes. Aquella supresión fue uno de los grandes logros propagandísticos del separatismo, algunos de cuyos actuales dirigentes, como Míriam Nogueras, salieron del movimiento en contra de los peajes, aquel no vull pagar que se emprendió en 2012 en coincidencia con el inicio de las grandes manifestaciones separatistas.

Desde la liberación, en septiembre de 2021, la autopista del Mediterráneo a su paso por Cataluña es una auténtica ratonera en los dos sentidos de la marcha. La alta afluencia de camiones, la falta de mantenimiento (la infraestructura depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige el ministro tuitero Óscar Puente) y el deterioro acumulado durante los años de gestión sanchista han convertido la autopista en un gigantesco punto negro de alta siniestralidad. Y algunos de los que más fuerte habían clamado contra los peajes piden ahora su restitución.

El caos ferroviario

Precisamente la caída de un muro lateral de la autopista fue lo que provocó el accidente ferroviario a la altura de la localidad barcelonesa de Gélida que se saldó con la muerte de un maquinista en prácticas. Ese suceso desencadenó una crisis en Rodalies, que es el nombre del servicio de Cercanías en Cataluña, y también en el transporte de mercancías. La alta velocidad tampoco se libró de las incidencias, los retrasos y las alteraciones tras comprobarse, a raíz de la tragedia de Adamuz, que la línea Madrid-Barcelona del AVE presentaba deficiencias que aconsejaban una drástica reducción de la velocidad para minimizar el riesgo de descarrilamiento.

Esta crítica situación de la movilidad en Cataluña sorprendió a Salvador Illa gravemente enfermo a causa de una osteomielitis púbica (una infección ósea en la sínfisis del pubis) que le tuvo apartado de la vida pública desde mediados de enero a mediados de febrero. También coincidió con la constitución de la empresa mixta entre la Generalidad y el Estado para el traspaso de las cercanías ferroviarias, una de las múltiples imposiciones de ERC a cambio de la investidura de Illa.

Lejos de normalizarse la situación de la movilidad, el transporte ferroviario sigue colapsado y no sólo por los años y años de dejadez tanto de la Generalidad como del Estado. El robo de cobre es otra de las lacras, así como el vandalismo.

Los profesores, en pie de guerra

Otro sector crítico es el de la educación. Los sindicatos mayoritarios de profesores, de orientación separatista, han declarado la guerra al gobierno de Salvador Illa en demanda de más salario y más medios. La enseñanza ha colapsado. Cataluña ha quedado fuera de las puntuaciones de PISA (el sistema de control de la educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) debido al gran número de alumnos excluidos por razones de nivel, conducta, emocionales y por desconocimiento del idioma.

Los sindicatos reniegan de las pruebas PISA porque aseguran que se basan en criterios capitalistas que pasan por alto el desarrollo de capacidades alternativas de los alumnos. Y tras un año de huelgas, anuncia más paros para el próximo curso.

A pesar de que el gobierno de Illa no ha cambiado el modelo de inmersión lingüística y opera como los gobiernos separatistas a la hora de incumplir las sentencias sobre la presencia del español en las aulas, tanto los partidos como los sindicatos y organizaciones separatistas le reprochan un supuesto escaso celo a la hora de proteger el catalán y mantener el español fuera del sistema escolar.

Las escasas intervenciones públicas de Illa en español son uno de los argumentos utilizados por el separatismo para denunciar la supuesta desprotección de la llamada lengua propia frente al español, cooficial, pero considerado prácticamente extranjero en la práctica a pesar de ser la lengua materna de un alto porcentaje de la población local y de la procedente de Hispanoamérica.

La Cataluña de los tiroteos

La inseguridad es otra de las grandes asignaturas pendientes del gobierno de Illa. Cataluña se ha convertido en un centro neurálgico del tráfico de estupefacientes, tanto por su situación estratégica como por las facilidades para el cultivo y el transporte de drogas como la marihuana. Decenas de organizaciones criminales se han instalado en la región y no dudan en marcar territorio con armas de fuego. Menudean los incidentes armados, los asesinatos a tiros en plena calle y a plena luz del día. Uno de los más sonados tuvo lugar en junio, en coincidencia con la visita del Papa León XIV. Con la ciudad de Barcelona tomada por los Mossos d'Esquadra, un sicario acabó con la vida de un miembro de una banda montenegrina a media mañana delante de una comisaría del DNI, en la calle Balmes.

Las bandas juveniles de inspiración latina también han empezado a utilizar pistolas. Prueba de ello es el asesinato de un adolescente de 15 años en el parque de La Pegaso (donde estaba la antigua fábrica de camiones) a tiros. Los Mossos detuvieron a un jefe de los Trinitarios como autor del crimen.

El escándalo de la atención a la infancia

Un análisis mínimamente crítico del mandato de Illa no puede pasar por alto el cierre en falso en el Parlamento de Cataluña de las múltiples irregularidades de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) y de las empresas y fundaciones contratadas (muchas de ellas con vínculos con ERC) en el pago de prestaciones a tutelados y extutelados. La Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y la defensora del pueblo catalana han investigado y denunciado esas irregularidades. Y la Fiscalía Anticorrupción ha tomado cartas en el asunto. Sin embargo, el PSC, ERC y los Comuns se aliaron en la comisión de investigación de la cámara catalana para diluir por completo la exigencia de responsabilidades y atribuir las irregularidades económicas a situaciones de emergencia por el aumento de menores no acompañados atendidos por las empresas subcontratadas por la Generalidad.

Pero el escándalo de la Dgaia no estalló por el dinero sino por el caso de una niña de 12 años bajo amparo de la Generalidad que cayó en manos de una red de pederastas. El juicio contra el cabecilla destapó la desprotección de la menor, que a los 15 años fue autorizada para irse a vivir con un novio diez años mayor que ella. Recientemente trascendió el caso de un niño de ocho años arrebatado a sus padres por la Dgaia y que sufrió abusos sexuales por parte de un adolescente de 15 también acogido por la administración pública. Un juzgado intentó sin éxito por dos veces que la víctima fuera examinada por un forense. Al final, el niño fue devuelto a sus padres.

Curiosamente, el único cese en el gobierno de Illa en estos dos años ha sido el de la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, quien dejó el cargo dos días antes de que finalizaran los trabajos de la comisión de investigación de la Dgaia. Su cese se atribuyó a motivos personales. Martínez Bravo no ha dado explicación alguna.

Las bajas laborales

De menor calado en comparación fue la crisis provocada por la consejera de Sanidad, Olga Pané, quien propuso vincular los fondos destinados a los Centros de Asistencia Primaria (CAP) a la reducción del tiempo de baja en casos de salud mental y lesiones osteomusculares. La consejera pretendía también que las retribuciones al personal sanitario reconocieran a los más rígidos a la hora de conceder bajas. Se dejó de hablar del asunto en el momento en el que Pané sufrió la rotura del peroné en un accidente doméstico y estuvo tres meses y medio de baja.

Balance triunfalista

A pesar de todas estas crisis, Illa hizo un balance absolutamente triunfalista de su gestión antes de irse de vacaciones. Su gran mérito ha sido alcanzar un acuerdo presupuestario dos años después de ser investido. Serán los primeros y los últimos presupuestos de la legislatura que Illa aspira a agotar sin grandes dificultades. Se apoya fundamentalmente en ERC, a pesar de incumplimientos en algunos puntos de su pacto con los separatistas. El nuevo modelo de financiación autonómica, por ejemplo, está en fase de discusión entre las comunidades y será muy difícil, por no decir imposible, que prospere. También está medio en barbecho la cesión y recaudación de todos los impuestos, incluido el IRPF. Se suceden las convocatorias de personal para la Agència Tributària de Catalunya pero no será plenamente operativa hasta al menos dentro de dos años. Illa asegura que cumplirá su palabra y Cataluña dispondrá de un sistema de financiación similar al concierto vasco. Según su tesis, el acuerdo entre socialistas y republicanos beneficia a todas las comunidades y así lo dice cada vez que tiene ocasión.

Illa también presume de haber normalizado la situación política en Cataluña, de haber apaciguado a los independentistas y de haber recuperado el pulso económico de la región tras los años convulsos del procés, que da por finiquitado.

Sin embargo, el cumplimiento íntegro de su acuerdo con ERC sirve para sentar las bases para una nueva intentona. Una de las claves es la cesión del IRPF, que cuando se lleve a cabo supondrá la independencia económica de la región.

El dirigente socialista, empeñado en imitar a Pujol y viajar a los destinos más exóticos (China, Singapur, Vietnam o México, entre otros países), también cuenta con el factor suerte, una oposición encabezada por Puigdemont y la lealtad de Oriol Junqueras. El independentismo no planta cara a la Generalidad socialista porque está enfrascado en una guerra entre Junts y ERC y atenazado por la irrupción en escena de la Aliança Catalana (AC) de Sílvia Orriols, que según las encuestas será la primera fuerza independentista y la segunda de Cataluña, tras los socialistas, en las próximas elecciones autonómicas.

La guinda del pastel de esta situación será el retorno de Puigdemont, una operación en la que está muy interesado Salvador Illa para poner punto final, según sus planes y teorías, al proceso separatista.