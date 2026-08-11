Cincuenta personas apoyan al diputado de Junts que denunció por "catalanofobia" a la Policía Nacional en La Junquera

Tan solo unas cincuenta personas han secundado la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Junts per Catalunya (JxCat) a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional donde se expiden el DNI y los pasaportes en La Junquera, Gerona. La ANC y el partido de Carles Puigdemont pretendían protestar por el presunto trato vejatorio que habría recibido un diputado autonómico de Junts, Isaac Padrós, cuando tramitaba el carnet de identidad de su hija en compañía de su esposa y del perro que le sirve de guía, pues se da la circunstancia de que Padrós tiene una notoria incapacidad visual.

Según la denuncia que Padrós interpuso ante la Fiscalía de Gerona, varios agentes de la Policía Nacional le exigieron que hablara en español, le negaron la presencia de un intérprete, le obligaron a pagar el trámite del que está exento por ser familia numerosa (hecho del que no informó a los agentes hasta que le dijeron que tenía que abonar las tasas del DNI) y le forzaron a identificarse de malos modos, siempre según la versión del interesado.

Padrós acabó por llamar a los Mossos d'Esquadra para que quedara constancia de lo que según había sucedido en la comisaría. Nada más trascender los hechos, las fuerzas vivas del independentismo clamaron justicia, se rasgaron las vestiduras, montaron en cólera y convocaron una manifestación que a tenor de la asistencia ha sido un auténtico fiasco, en la línea de las últimas convocatorias de las organizaciones separatistas.

El medio centenar de congregados este martes frente a la comisaría han cortado la calle durante una hora, han posado para los medios y han denunciado la supuesta discriminación que sufre el catalán por parte de las personas que no lo entienden o que no lo hablan y que trabajan de cara al público. Isaac Padrós ha ilustrado esa supuesta discriminación con el caso de los dos agentes de los Mossos a los que requirió para que mediaran con los agentes de la Policía Nacional.

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Según destaca el digital catalán El Nacional, de orientación independentista, Padrós ha dicho que los dos mossos se pasaron del catalán al español cuando empezaron a hablar con sus colegas del Cuerpo Nacional de Policía, circunstancia que le ha suscitado la siguiente pregunta/reflexión: "Cuando esto pasa, ¿en qué situación quedamos nosotros?"

"No fue una anécdota"

La portavoz de Junts en el Parlamento catalán, Mònica Sales, ha señalado en la red social X que el incidente "no fue anécdota ni ningún malentendido, fue catalanofobia. Y no se puede normalizar ni dejar pasar. Hablar catalán siempre y en todas partes es un derecho. Denunciar cada vulneración es un deber. ¡Hagámoslo!".

El mensaje viene acompañado por cuatro fotos que ilustran el ambiente de la concentración, formada fundamentalmente por compañeros de partido, cargos de la ANC y familiares.