La Generalidad acusa a unos presos de haber jaqueado el sistema informático de la consejería de Justicia

La Consejería de Justicia y Calidad Democrática de la Generalidad Catalana, departamento responsable de las prisiones, ha informado este miércoles de que ha detectado un "acceso no autorizado a documentación compartida en unidades de red". Dicho acceso habría corrido a cargo de presos internos en la cárcel gerundense de Puig de les Basses, en Figueras.

Según el comunicado emitido por la Consejería, "los presuntos responsables de este acceso no autorizado han sido internos del Centro Penitenciario que ya han sido identificados". También dice la nota que "el incidente detectado por los responsables del Centro Penitenciario permitió activar de manera inmediata las medidas de seguridad correspondientes y corregir el incidente". Además, se apunta que "no se ha producido ningún acceso a sistemas de información penitenciarios críticos", aunque se matiza que eso es lo que se puede decir "según la información disponible hasta el momento".

La Consejería señala que ha abierto una investigación para aclarar los hechos y que ha contactado con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña para que determine cómo se ha podido producir semejante incidente. También se ha denunciado en un juzgado de Figueras y se ha notificado a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Según los Sindicatos, este tipo de incidentes son habituales y están acostumbrados a que los presos accedan a documentación reservada desde los ordenadores a los que tienen acceso en las instalaciones penitenciarias.