La Guardia Civil detiene en Badalona a un capo belga de la droga buscado en 31 países

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Federal de Bélgica, ha capturado a un peligroso narcotraficante que se ocultaba desde el año pasado en el barrio barcelonés de Sants, lugar en el que contaba con una red de colaboradores para garantizar su seguridad. Desde la capital catalana este sujeto seguía dirigiendo una importante trama de narcotráfico y blanqueo de capitales.

El sujeto, de nacionalidad belga, era reclamado en 31 países y había logrado huir de su país esquivando una operación policial desatada a raíz de la entrada de importantes cargamentos de cannabis en Amberes procedentes de los Estados Unidos. La policía belga desmanteló parcialmente a la organización delictiva, pero su cabecilla, detenido ahora, mantenía sus actividades oculto en Barcelona. Desde ahí, impartía instrucciones, coordinaba el tráfico de estupefacientes y dirigía lo que quedaba de su entramado delictivo.

Los agentes de la Guardia Civil dieron con este personaje en el barrio de Sant Roc de Badalona, una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Tras ser detenido se le incautaron más de 3.000 en efectivo, varios relojes de lujo, documentación falsificada y teléfonos encriptados. Sobre este sujeto pesa una condena previa de 15 años de cárcel. Ha sido entregado a la Audiencia Nacional, que ha acordado su extradición a Bélgica.

A pesar de tener competencias plenas en materia de seguridad ciudadana, los Mossos d'Esquadra no han intervenido en el operativo para buscar y detener a este importante criminal.

Refugio ideal

El delincuente había encontrado en Barcelona un refugio ideal para pasar desapercibido y seguir con sus actividades. Cataluña se ha convertido en un territorio extremadamente fértil para la producción de estupefacientes como el cannabis y decenas de bandas internacionales se han instalado en la región por las facilidades para pasar desapercibido, por su situación geográfica y por sus comunicaciones.

La producción de droga sobre el terreno ha provocado numerosos vuelcos (robos de droga entre traficantes). Para evitarlo, se han dotado de armas de fuego. De ahí la profusión de tiroteos, ajustes de cuentas y ejecuciones en plena calle protagonizados por estos mafiosos, que además han contagiado con sus costumbres a la delincuencia local.