Espectacular y frustrado intento de secuestro de un influencer árabe en un piso turístico de Barcelona

Suceso de película en el centro de Barcelona en las horas previas al eclipse del pasado miércoles 12 de agosto. Una banda compuesta por al menos cinco personas asaltó a un influencer tunecino y a una amiga luxemburguesa cuando accedían al alojamiento del primero, un piso turístico gestionado por la plataforma Airbnb en la calle Aribau, en el Ensanche Izquierdo de la capital catalana.

El influencer, muy conocido entre el público árabe de las redes sociales, había quedado con su amiga y cuando iban a entrar en el piso, un entresuelo con un gran patio interior, fueron asaltados por esos cinco hombres. Según explica La Vanguardia, los delincuentes desnudaron a su objetivo, lo grabaron en vídeo y enviaron las imágenes a amigos y familiares de la víctima. En la grabación pedían dinero y joyas y amenazaban al influencer. Uno de los amigos que recibió el vídeo corrió al piso turístico alquilado y al observar movimientos inusuales comenzó a gritar "¡Policía, policía!", lo que alertó y amedrentó a los secuestradores, que pusieron pies en polvorosa y salieron de la casa por el patio interior.

Huida accidentada y detención

Los gritos alertaron a los vecinos de otras fincas, que avisaron a la Policía. Mientras, el amigo que se había plantado en la casa, salió e interceptó a una pareja de mossos, a los que alertó y pidió que le siguieran. Personados en el lugar del intento de secuestro, los agentes pudieron capturar a dos de los secuestradores porque uno de ellos se había destrozado el tobillo al caer de una altura de metro y medio y uno de sus compañeros decidió no dejarlo tirado. Los otros tres lograron escapar por el patio de manzana y salir a la calle a través de una finca de la calle Córcega. El herido fue trasladado al cercano Hospital Clínico, donde fue operado de urgencia y se recupera de la lesión.

En paralelo, otro amigo de la víctima se había plantado en una comisaría de los Mossos para alertar de lo que le estaba ocurriendo, pero su testimonio resultaba enormemente confuso dado su estado de alteración. En un momento dado, recibió una llamada y salió corriendo de la comisaría gritando que su amigo había sido puesto en libertad. Los mossos de la comisaría no entendían nada hasta que fueron informados de lo que había sucedido en el edificio de la calle Aribau donde ya sólo quedan dos vecinos rodeados de apartamentos turísticos.