Nueve años del 17-A: las heridas sin cicatrizar de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils

Este lunes se cumplen nueve años de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils que se saldaron con 16 víctimas mortales y cientos de heridos. Las ramblas de Barcelona fueron el escenario del primero de los ataques de la célula islamista constituida en Ripoll (Gerona), donde hoy gobierna Sílvia Orriols, y encabezada por el imán de la localidad, Abdelbaki Es Satty, muerto un día antes de aquel fatídico 17 de agosto en una explosión en Alcanar (Tarragona), donde el grupo preparaba el explosivo conocido como "la madre de Satán".

Los planes terroristas pasaban por provocar una matanza en alguno de los principales enclaves turísticos de Barcelona, bien en los alrededores del Camp Nou, en la Sagrada Familia o en las Ramblas, como finalmente sucedió. Sin embargo, la explosión que se llevó por delante al cerebro del grupo terrorista obligó a sus componentes a improvisar. Uno de ellos, Younes Abouyaaqoub, se hizo con una furgoneta alquilada, se metió en la acera central y sembró de cadáveres el popular paseo barcelonés. Huyó a pie por el mercado de la Boquería, llegó hasta la zona universitaria, mató a un joven para robarle el coche y siguió con la escapada. Días después era abatido por una pareja de los Mossos d'Esquadra.

Los otros miembros de la célula terrorista decidieron imitar a su compañero, el asesino de la furgoneta, y se dirigieron a Cambrils, otro enclave turístico con el que perseguían dar más notoriedad a sus ataques. Lograron asesinar a una mujer, la víctima 16, antes de ser abatidos por un agente de los Mossos con formación militar.

Lo que vino después fue una monumental batalla política en la que el independentismo llegó a acusar al Gobierno de haber provocado, auspiciado y hasta directamente haber cometido el atentado para provocar el descarrilamiento del procés. Faltaba mes y medio para el referéndum ilegal convocado por la Generalidad golpista y Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a la sazón presidente y vicepresidente autonómicos.

En ese contexto contaminado por el desafío separatista, las fuerzas vivas del independentismo se lanzaron a una agresiva campaña contra España y sus instituciones. Abuchearon al Rey y a los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy cuando se presentaron en Barcelona para dar apoyo a las víctimas, reventaron cualquier conato de muestra de repulsa conjunta contra el terrorismo, ocultaron información al Ejecutivo y montaron una desaforada campaña de propaganda para presentar a los Mossos como unos héroes y al Estado como la mano negra de los atentados.

Tapar los fallos de seguridad

Había que voltear el relato para tapar los fallos de seguridad en cadena, ese primer diagnóstico sobre la explosión de Alcanar, que se atribuyó a un accidente en un laboratorio de droga a pesar de indicios como la acumulación de botellas de butano. O que se pasara por alto una alarma estadounidense sobre la posibilidad de un atentado islamista que citaba concretamente las Ramblas. O el aviso de la Policía belga desatendido también por la policía autonómica.

La maquinaria independentista trató de presentar los ataques como otra prueba más de que a Cataluña le iría mucho mejor como una república independiente, que permanecer en España ponía en riesgo la seguridad de los catalanes y que los Mossos eran la mejor policía del mundo porque había logrado abatir a todos los autores materiales de los atentados.

En plena efervescencia procesista, las masas que secundaban las manifestaciones por la independencia asumieron como verdades irrefutables las teorías conspirativas sobre los atentados, imputando al Estado por activa o por pasiva su comisión. Puigdemont y Junqueras habían logrado inyectar más gasolina en su proceso mientras que los 17.000 hombres y mujeres al mando del celebradísimo entonces major Josep Lluís Trapero se preparaban para facilitar el golpe de Estado poniéndose de perfil, mirando para otro lado, torpedeando el mando del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos e interpretando a su modo los requerimientos judiciales.

En medio de ese ambiente, las víctimas eran un factor absolutamente secundario para la Generalidad y para el Ayuntamiento, que en aquel momento presidía una Ada Colau que se había puesto del lado del independentismo prácticamente sin matices.

Las víctimas olvidadas

Según datos recopilados por El Mundo, la sentencia del 17-A asumió la existencia de 368 víctimas de los atentados, ya fuera por heridas corporales o mentales. Se trataba de 225 víctimas más que las reconocidas por el Ministerio del Interior. En cuanto a las indemnizaciones, y según la misma fuente, 232 víctimas recibieron unas muy parcas compensaciones económicas. Y hasta ahí llegó el acompañamiento del Estado y de la Generalidad, que se desentendió de entrada de todas aquellas víctimas que no fueran proclives a su peculiar interpretación de los hechos.

Y es que tras el fracaso del golpe de Estado del 1-O, ERC y Junts siguieron utilizando políticamente los atentados y en colaboración con personajes como el excomisario Villarejo amplificaron la especie de la responsabilidad del Estado a cuenta de que el imán había sido contactado tiempo atrás por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y es que Es Satty había cumplido una condena en España por tráfico de hachís. Ese detalle sirvió para que el independentismo construyera una supuesta trama criminal encabezada por un servicio de inteligencia que o bien sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada o bien no se enteraba de nada.

Cuando la aritmética parlamentaria propició el pacto entre Pedro Sánchez y los dos partidos separatistas, estos lograron la formación de una comisión parlamentaria para investigar el 17-A, una plataforma propagandística que ha servido para ampliar el eco de sus teorías y sembrar más dudas sobre la autoría de los atentados.

El factor islamófobo

Sin embargo, la principal consecuencia política de los ataques fue la irrupción en escena de Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana. Orriols logró acta de concejal en Ripoll en las municipales del 2019. Cuatro años después se convertiría en la alcaldesa de una localidad traumatizada por los atentados y con evidentes problemas de convivencia. El principal calificativo que la prensa catalana dedica a Orriols es el de "islamófoba", un adjetivo que ella luce con orgullo.