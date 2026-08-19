El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y los Agentes Rurales de la Generalidad han desarticulado un laboratorio en Terrassa (Barcelona) que, presuntamente, fabricaba y distribuía medicamentos veterinarios ilegales, en el marco de la denominada operación Tilosina.

En un comunicado este miércoles, la Guardia Civil explica que el centro operaba pese a tener la autorización suspendida desde noviembre de 2023 y haberla perdido en enero de 2026, por lo que se procedió a desarticularlo y detener a 4 de los responsables.

La investigación arrancó en 2016 cuando la Guardia Civil detectó 4 productos para aves no autorizados en Las Palmas de Gran Canaria, y se reactivó cuando los Agents Rurals encontraron dos de ellos en un registro en Sabadell (Barcelona).

A continuación, se solicitó la suspensión a la propia empresa pero el laboratorio siguió con su actividad, vendiendo solo a clientes de confianza y mediante grupos cerrados de redes sociales, sin factura y con pago en efectivo o por Bizum.

El pasado 23 de julio, se realizaron dos entradas y registros simultáneos en el laboratorio de Terrassa y en un domicilio en Rubí (Barcelona), donde se intervinieron 150 medicamentos ilegales, unos 70 kilos de principios activos y 101.305 euros en efectivo.