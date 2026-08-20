El alcalde de Badalona se enfrenta a un okupa y le espeta: "Que te vayas a trabajar"

El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, es partidario de la acción directa y de marcar a los delincuentes a muy corta distancia. Por eso no es raro verle en enfrentamientos con okupas o con ladrones. El último de estos episodios tuvo lugar este miércoles en el barrio de La Salut de Badalona, una de las barriadas de familias trabajadoras de la ciudad catalana. Un numeroso grupo de personas sin hogar se ha hecho fuerte en un local comercial abandonado y su presencia está causando numerosas molestias a los vecinos.

Se trata de personas en algunos casos violentas, también en muchos casos adictas al alcohol y a otros estupefacientes y extranjeros en situación irregular, según la descripción de los vecinos. Desde que estos individuos han allanado el local comercial se suceden los incidentes y los altercados. Ante el deterioro de la convivencia, García Albiol decidió presentarse en el local para advertir a sus moradores de que iba a emprender de inmediato las acciones legales para cerrar y precintar el inmueble.

«Que te vayas a trabajar»

En el vídeo se puede apreciar como uno de los okupas se enfrenta verbalmente al alcalde y le llama "racista". Dos personas de la comitiva de García Albiol se interponen en la trayectoria entre este y el individuo, que muestra una actitud agresiva. El político le dice en voz alta que en Badalona no va a tolerar la presencia de gente que no venga a trabajar. Y en un momento dado, le lanza un "que te vayas a trabajar" que suena a que le invita a irse a otro sitio.

A continuación, el vídeo muestra como García Albiol es felicitado por algunos ciudadanos, algunos de ellos procedentes de Ecuador y otros que le hablan en catalán. El alcalde se desenvuelve con enorme soltura por las calles de Badalona. El episodio le sirve para reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana, con el civismo y con la convivencia cuando falta menos de un año para las próximas elecciones municipales.

El precedente del instituto

En diciembre del año pasado, García Albiol recurrió a la policía municipal para desalojar un instituto abandonado de Barcelona en el que se habían aposentado medio millar de inmigrantes subsaharianos. La Fiscalía abrió una investigación que de momento no ha dado resultado alguno.