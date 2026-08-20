Un exlíder de Podemos en Cataluña denuncia el "negocio" con los niños de Ceuta en la región

Albano-Dante Fachín dice que las fundaciones contratadas por la DGAIA han convertido la acogida de menores no acompañados en un "negocio millonario".

Albano-Dante Fachín lideró Podemos en Cataluña en pleno proceso separatista, entre 2015 y 1017. Nacido en Argentina pero afincado en España desde que tenía 16 años, Fachín fue uno de los diputados autonómicos de la extrema izquierda que con más empeño remó a favor de la independencia de Cataluña. Fracasado el golpe, Fachín saltó de Podemos y volvió al periodismo al frente de un proyecto familiar con su esposa, la enfermera y exdiputada Marta Sibina llamado Octuvre que durante años ha denunciado escándalos en lo que ambos definen como "el oscuro mundo del Tercer Sector catalán".

También se mostraron muy activos cuando estalló el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El juicio a un pederasta que había captado a una niña de 12 años acogida por la Generalidad y la había violado y prostituido en el seno de una banda de delincuentes sexuales y la denuncia de un trabajador social sobre los manejos económicos de las fundaciones dedicadas a la atención a los menores confluyeron en un escándalo monumental que el PSC, ERC y los Comuns han cerrado en falso en una vergonzosa comisión parlamentaria que pasó por alto las conexiones entre las fundaciones y excargos de ERC, el principal apoyo de Salvador Illa.

Un agujero de casi 200 millones

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha iniciado una investigación sobre las denuncias de un testigo protegido en relación al desvío de fondos públicos dedicados a menores que no existen, a plazas fantasma que no están ocupadas y a ayudas a los extutelados. Según los cálculos de la Sindicatura de Cuentas, un organismo de la propia Generalidad, hay un "descuadre" de casi doscientos millones de euros que se volatilizaron en el tétrico sistema de acogida a los menores en Cataluña.

Pues bien, la llegada a Ceuta de miles de menores ha dado pie a que Fachín haga memoria. En un hilo en la red social X, ha refrescado la intervención de Jordi Pascual, un alto directivo de una de las fundaciones dedicadas a los menores, Resilis., entre otros detalles sobre la opacidad y los criterios en la atención a los menores bajo tutela o acogimiento de la Generalidad.

Un directivo se delata

Las palabras de este directivo son del 19 de mayo del presidente año:

La llegada de jóvenes migrantes solos cambió las reglas del juego. (...) Cataluña necesita personas migrantes para sostener su crecimiento continuo y revertir el envejecimiento de la población. Garantizarles los derechos y formarlos es una inversión para sostener el sistema productivo y el modelo de sociedad. Cuando estos jóvenes llegan es un regalo. Es como cuando una enfermera formada en Cataluña se marcha a Inglaterra: ese país lo vive como un regalo y nosotros hacemos lo mismo cuando llega una enfermera de Colombia. Pues estos jóvenes son, entre otros, personal de enfermería en potencia. Si lo quisiéramos hacer mejor, lo que ahorramos en educación por la reducción del alumnado en Cataluña, lo tendríamos que invertir en los países de origen para que en vez de llegar en patera llegaran en avión, con billete pagado, contrato laboral y vivienda.

Fachín denuncia que la argumentación de Pasqual no tiene nada que ver con la protección infantil sino con el mercado e informa de que Resilis está tan interesada en acoger menores "porque ha contraído una deuda de 30 millones de euros para hacerse con el control de 500 pisos y si no los llenan, pueden entrar en quiebra".

Según este exdiputado, no hay duda de que estas fundaciones se están frotando las manos con lo que está ocurriendo en Ceuta.