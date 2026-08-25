Puigdemont carga contra Illa por no censurar la actuación policial en la visita del Barça a Elche

El separatismo se une para denunciar la actuación policial en los accesos al estadio Martínez Valero de Elche, donde un joven aficionado del FC Barcelona fue golpeado, reducido y detenido por la Policía Nacional. Algunos medios catalanes como el diario Ara sostienen que el detenido es menor de edad. Junts encabeza la revuelta. El partido de Puigdemont fue el primero en tocar a rebato. Lo hizo a través de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, que llamó "animales" a los agentes de la Policía Nacional.

Nogueras hizo de liebre de las reacciones de Sílvia Orriols y de la segunda de Oriol Junqueras, Elisenda Alamany, todas ellas indignadas con lo que tachan de "violencia policial". Junts volvió a tomar la delantera con la presentación de una batería de preguntas al Gobierno en la Mesa del Congreso mientras que en una extraña maniobra, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, se ponía en contacto con su homóloga de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, para interesarse sobre una investigación interna en la Policía Nacional que se daba por descontada por orden del ministro, Fernando Grande-Marlaska.

Prueba de la importancia que le da Junts a este asunto es que ha despertado de su letargo veraniego a Carles Puigdemont, que ha encadenado dos mensajes en X de un día para otro. Una actividad inusual en el caso del expresidente catalán, que espera en Waterloo que los magistrados del Tribunal Constitucional vuelvan de vacaciones y aborden su caso, lo que previsiblemente sucederá a finales de septiembre.

Ayer hablaba de un "odio a la catalanidad de forma estructural", una "enfermedad" que según Puigdemont afecta a "gente de las más altas instancias hasta a futbolistas, pasando por jueces y periodistas". Hoy arremete contra el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, por no haberse pronunciado respecto al incidente, los golpes al menor y su arresto. "¿Por qué callas, Salvador Illa? ¿Dónde te escondes ‘gobierno de todos’? Vuestra indiferencia ante los abusos criminales de la policía española os hace indignos", ha escrito el líder de Junts.

En las redes, las cuentas independentistas y algunas de extrema izquierda y ultraderecha coinciden en atribuir a la Policía Nacional la pasividad con los invasores marroquíes de Ceuta al tiempo que denuncian la dureza exhibida en la detención de un menor (recalcan para aumentar la indignación) por supuestamente llevar una bandera independentista. Aportan además un plano en el que se aprecia como un agente impacta con el codo en la cara del arrestado y omiten que el mismo menor se abalanzó puño en alto sobre el policía que le había dado dos golpes de porra por debajo de la cintura.