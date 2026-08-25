Un incendio en Collserola obliga a confinar dos barrios de Barcelona por el denso humo

El humo provocado por un incendio forestal desatado en la tarde de este martes en la sierra de Collserola ha forzado a las autoridades a decretar el confinamiento preventivo de los vecinos residentes en los núcleos poblacionales de Torre Baró y Ciudad Meridiana, situados en la zona norte de Barcelona. La intensa humareda originada por las llamas ha sido el factor determinante para que el Ayuntamiento de Barcelona tome esta medida de precaución en aras de garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos.

Los Bomberos de Barcelona, en estrecha colaboración con los Bomberos de la Generalidad, han desplegado de inmediato un amplio operativo para combatir el avance del fuego. Las llamas, que se iniciaron alrededor de las 15:00 horas en un área de matorral bajo, avanzan impulsadas por las condiciones meteorológicas hacia los municipios limítrofes de San Cugat del Vallés y Sardñola del Vallés, amenazando con extenderse por la masa forestal de la zona.

ℹ️🔥 L'incendi iniciat al terme municipal de Barcelona (Barcelonès) afecta una superfície d'unes 25 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. L'afectació és dins l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola @parcncollserola. 📹 Imatges de les 16.20 h. pic.twitter.com/6MS25synaf — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 25, 2026

Ocho hectáreas y cinco medios aéreos

Hasta el momento, los equipos de extinción centran sus trabajos en un perímetro que abarca una superficie aproximada de ocho hectáreas. Con el objetivo de reforzar las labores, la administración autonómica ha desplazado al lugar de los hechos un total de cinco medios aéreos y tres vehículos terrestres de agua que prestan apoyo directo a las dotaciones municipales desplegadas en el terreno.

La magnitud de la columna de humo, visible desde múltiples puntos de la capital catalana y su área metropolitana, ha generado una gran preocupación entre la población local. Tanto es así que el servicio de emergencias 112 ha registrado un volumen excepcional de comunicaciones, contabilizando un total de 1.074 llamadas de aviso en las primeras horas del suceso. En respuesta a la evolución del siniestro, Protección Civil ha procedido a la activación en fase de prealerta del plan especial Infocat.

De forma paralela a los trabajos de extinción, los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han ejecutado diversos cortes de tráfico para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia y evitar situaciones de riesgo para los conductores. Las vías afectadas por estas restricciones perimetrales incluyen la carretera que conecta Horta con Sardñola, los accesos directos al Cementerio de Collserola y la carretera Alta de las Roquetas.

Este suceso marca el segundo incendio grave registrado en la sierra de Collserola durante la presente temporada estival. Cabe recordar que el pasado 14 de agosto, otro fuego afectó a la zona de San Pedro Mártir, calcinando unas diez hectáreas forestales y obligando a confinar de manera preventiva a los vecinos del barrio de Can Caralleu.