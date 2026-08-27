ERC exige al Gobierno "protección" para exhibir la estelada en todos los recintos deportivos de España

El partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián fue el último en reaccionar en el episodio del aficionado culé menor de edad detenido en Elche por intentar agredir a un agente de la Policía Nacional y trata de recuperar una cierta iniciativa. De ahí que haya anunciado este jueves la presentación de una proposición no de ley en el Congreso en la que se reclama una protección especial para la bandera separatista catalana y que pueda ser exhibida prácticamente con honores en todos los recintos deportivos de España.

En la propuesta también se exige que se prohíba expresamente la retirada de estas banderas u otros símbolos separatistas catalanes y que se garantice la libertad de expresión en los recintos deportivos. El partido republicano pretende con eso blindar los abucheos al himno nacional español de las hinchadas separatistas vasca y catalana, así como los silbidos contra el jefe del Estado, Felipe VI.

La exposición de motivos de la proposición no de ley sostiene que no hay ninguna ley que prohíba específicamente la exhibición de banderas separatistas catalanas y de otros símbolos por el hecho de ser políticos. Y no contentos con estas exigencias, los republicanos reclaman al Gobierno que informe en un plazo de tres meses de las acciones adoptadas para que la estelada se exhiba en todos los campos y pabellones polideportivos de España cuando jueguen equipos catalanes con hinchadas separatistas.

Además, se exige al Defensor del Pueblo un informe sobre "las actuaciones discriminatorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su falta de neutralidad y la eventual existencia de grupos organizados de ideología autoritaria, racista, xenófoba o contraria a los principios democráticos y a los derechos fundamentales".

Acto separatista en el Camp Nou

En paralelo, las organizaciones separatistas han hecho un llamamiento para una exhibición masiva de esteladas este jueves en el partido entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao que se disputará en el Camp Nou. El presidente del club azulgrana, Joan Laporta, anunció la cancelación del homenaje a los mundialistas españoles del Barça y abogó por celebrar una "exaltación de la estelada". Poco después de las declaraciones de Laporta, que salía de un restaurante, el club contactó con algunos medios para negar que la entidad fuera a organizar ese homenaje a la bandera separatista y para vincular la iniciativa a las entidades separatistas. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) repartirá esteladas en las puertas del estadio azulgrana.