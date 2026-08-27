Liberado en Barcelona un hombre tras 10 días secuestrado por la desaparición de 500 kilos de cocaína

La Policía Nacional ha liberado en Caldes de Montbui (Barcelona) a un hombre que llevaba diez días secuestrado por una disputa relacionada con la presunta pérdida de un cargamento de más de 500 kilos de cocaína. El detenido, que trasladaba a la víctima en un vehículo hacia una zona montañosa, intentó embestir a los agentes y empuñar una pistola que llevaba oculta en una riñonera.

La investigación comenzó a raíz del secuestro relacionado con las discrepancias surgidas tras la desaparición de un cargamento de más de 500 kilos de cocaína que debía ser transportado por carretera desde Portugal a través de España.

El cabecilla de la organización encargó el traslado de la droga a un conductor intermediario. Este, a su vez, recurrió a una tercera persona para realizar el transporte. Durante el trayecto, el transportista comunicó que había sufrido un supuesto vuelco y robo de la mercancía por parte de terceros. Tras informar de la presunta sustracción, huyó y se ocultó por temor a las posibles represalias.

Diez días de cautiverio

A finales de julio, el cabecilla de la organización secuestró violentamente al conductor intermediario, al que mantuvo retenido durante diez días. Durante el cautiverio, la víctima sufrió golpes y amenazas de forma reiterada. El objetivo era conseguir que revelara el paradero del transportista que había desaparecido y el destino final del cargamento de droga.

La Policía Nacional detectó una nave industrial situada en Sabadell donde los investigadores sospechaban que podía encontrarse escondida la víctima. Ante la presión policial, el sospechoso abandonó finalmente el lugar con el secuestrado. Utilizó como pretexto que iba a dejarlo en libertad en una zona aislada, lo que permitió a los agentes seguir sus movimientos.

Intentó embestir a los policías

Los investigadores consiguieron identificar y localizar el vehículo en las inmediaciones de Caldes de Montbui. Cuando los agentes trataron de interceptarlo, el conductor hizo caso omiso de sus indicaciones y trató de embestirlos en varias ocasiones.

Una vez interceptado el vehículo, el sospechoso intentó sacar una pistola que llevaba oculta en una riñonera. Los agentes consiguieron neutralizarlo, desarmarlo e inmovilizarlo. La intervención permitió liberar al hombre después de diez días de cautiverio y detener al presunto responsable. La víctima presentaba signos evidentes de violencia como consecuencia de las agresiones sufridas durante el secuestro.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas. La operación permitió poner fin a la retención y recuperar a la víctima, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias relacionadas con la desaparición del cargamento de cocaína y la participación de las distintas personas implicadas.