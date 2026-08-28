El diputado republicano Álvaro toca fondo: intenta parecer Rufián y saca la estelada ante Marlaska

Francesc-Marc Álvaro, diputado de ERC desde las pasadas elecciones generales, ha tenido su minuto de gloria en el Congreso. Le tocaba preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la situación en Ceuta y la actuación del Gobierno, pero ha preferido irse por los cerros de Úbeda y montar el número de la bandera separatista.

Así que ni corto ni perezoso ha sacado a pasear la bandera separatista jactándose de que no es un símbolo prohibido, de que se puede exhibir en cualquier sitio y censurando la supuesta requisa de banderas separatistas del pasado domingo en Elche.

En el colmo del desvarío, Álvaro ha reprochado al ministro el arresto del menor aficionado culé en Elche que se revolvió contra un policía y se le abalanzó puño en alto. Según la versión del separatismo, el menor, de 17 años, fue víctima de la brutalidad policial por exhibir una bandera separatista cuando en realidad estaba insultando y amenazando a aficionados del Elche en las puertas de su estadio.

Cuando se le ha recordado que el tema a tratar era la situación en Ceuta, que afecta a más de ochenta mil personas, y no a un solo socio del FC Barcelona, Álvaro se ha puesto nervioso y ha apelado a su derecho a hablar de lo que le diera la gana porque otros portavoces también lo hacen. Un alarde de lógica separatista con el que el diputado ha tocado fondo.

Álvaro es un gran detractor de Gabriel Rufián, su presidente, a quien considera un indocumentado intelectualmente. Además, se las daba de ideólogo del proceso separatista con sus artículos en La Vanguardia. Con estudios en Periodismo, Álvaro compaginaba sus arengas "vanguardistas" con clases de dicha disciplina en la universidad privada Ramón Llull, vinculada al Arzobispado de Barcelona. Que Álvaro desprecie a Rufián no ha sido impedimento para que haya llevado a cabo una burda imitación de su jefe en el Congreso.