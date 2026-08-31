Detenido un conductor drogado y ebrio tras matar a un motorista en Barcelona y darse a la fuga

Un motorista de 38 años ha muerto este lunes después de ser embestido por un turismo en el distrito del Eixample de Barcelona. El conductor del vehículo se ha dado a la fuga, aunque los Mossos d'Esquadra han logrado interceptarlo poco después y la Guardia Urbana de Barcelona ha procedido a su detención.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, el siniestro se ha producido durante la mañana en la confluencia de las calles Aribau y Mallorca. El motorista se encontraba parado cuando un vehículo lo ha embestido.

Tras el impacto, el conductor ha abandonado el lugar de los hechos. El motorista, de 38 años, ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde ha fallecido poco después como consecuencia de las heridas sufridas.

Los Mossos d'Esquadra han localizado posteriormente el vehículo y han dado el alto al conductor en la intersección de las calles Aragó y Bruc. Los agentes han avisado a la Guardia Urbana de Barcelona, que se ha hecho cargo de la actuación y ha detenido al sospechoso.

Investigado por varios delitos

La Guardia Urbana investiga al detenido como presunto autor de varios delitos relacionados con el siniestro.

En concreto, se le atribuye inicialmente un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, otro por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, un delito de abandono del lugar del siniestro y otro de homicidio imprudente.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y las condiciones en las que circulaba el conductor antes de embestir al motorista.

El abandono del lugar del accidente se produjo después del impacto, antes de que los agentes localizaran al conductor en otra zona del centro de Barcelona.

11 fallecidos en las carreteras urbanas

Con la muerte del motorista registrada este lunes, 11 personas han fallecido este año en siniestros de tráfico en Barcelona, según los datos facilitados en la información municipal.

La cifra alcanza ya el número de fallecidos registrado durante todo 2025, aunque todavía quedan cuatro meses para terminar el año.

Entre las víctimas mortales de este año figuran cinco motoristas, tres peatones, dos ocupantes de automóviles y un ciclista, según los datos recogidos en la información sobre los siniestros registrados en la ciudad.

La primera víctima mortal de 2026 se registró el 9 de enero, cuando una ciclista de 61 años murió en un accidente ocurrido también en el distrito del Eixample en el que estuvo implicado un turismo.