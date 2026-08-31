Illa cesa a la número 2 de Educación y expedienta a dos funcionarios y un alto cargo por el escándalo PISA

Un mes después de que trascendiera que Cataluña ha quedado excluida de las pruebas PISA (el estudio internacional sobre la capacidad de los estudiantes de 15 años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) por un error en la selección del alumnado que debía someterse al examen, el Gobierno catalán que preside Salvador Illa ha movido ficha. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha anunciado el cese de su número 2, la secretaria general de la Consejería, Teresa Sambola. Además, se ha abierto expediente a dos funcionarios por falta grave y a un alto cargo por falta leve. Tras el Consejo de Gobierno de este martes se anunciará el nombre de la persona que relevará a Sambola.

De esta forma Illa y Niubó tratan de zanjar el bochornoso escándalo en la selección del alumnado que hizo el examen PISA. Las normas de la OCDE especifican que sólo un 5% de los alumnos puede quedar excluido de las pruebas por desconocimiento del idioma o trastornos en el aprendizaje. En Cataluña, se superó con creces este límite. Se retiraron del examen 591 alumnos de una muestra inicial de 2.545 repartidos en 51 centros. Esto representa el 23,22 % de los estudiantes, muy por encima del antedicho 5%.

Según las explicaciones ofrecidas por la consejera Niubó este lunes, la culpa no fue de los directores de los centros seleccionados para las pruebas PISA, ni tampoco de la cesada Sambola, sino de un conjunto de circunstancias, fallos en cadena y problemas de comunicación, interpretación y transmisión de la información.

La versión ofrecida este lunes por la Generalidad es que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) avisó de los errores en abril, cuando se estaban llevando a cabo las pruebas y había tiempo para corregir el muestreo del alumnado. En concreto, lo hizo hasta en siete ocasiones y al Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de la Generalidad, uno de esos chiringuitos de la Administración autonómica catalana que está en fase de desmantelamiento precisamente por los nefastos resultados de las pruebas PISA en Cataluña en el último examen, en 2022.

Pero según la versión de la consejera, nadie avisó a los responsables políticos del Departamento. A su mesa no llegó ninguna de las advertencias emitidas por el Instituto Nacional al Consejo Superior de Evaluación catalán.

Sambola, su número dos, no tuvo nada que ver en el asunto, según ha especificado Niubó. No es ninguna de las tres personas expedientadas. Su relevo se debe a que el Departamento ha decidido "aumentar la velocidad hacia la excelencia". En el camino, la huelga de los sindicatos de docentes prevista para el primer día de clase, el martes 8 de septiembre.

Primer día de huelga

Los sindicatos Ustec, Sindicato de Profesores de Secundaria, la CGT, así como las asambleas de docentes de cada centro en muy alta participación, no están dispuestos a dar su brazo a torcer y, después del paréntesis vacacional, vuelven a la carga. De nada les valen los aumentos de sueldos pactados así como el incremento de las plantillas.

La Consejería ha anunciado que para este curso habrá 501 aulas de acogida más, hasta un total de 2.141. Y más profesores, 1.103 hasta sumar 85.052. Y además de los ochocientos euros más que cobraron en mayo del año pasado por el aumento del complemento específico, ahora cobrarán 700 euros extras al año.

La consejera Niubó ha señalado que pretende reunirse con los sindicatos antes de que arranque el curso, pero no ha especificado nada sobre posibles fechas y formatos.

Cambio en Interior

Poco después del cese de la número dos de Educación ha trascendido la dimisión del número dos de la consejería de Interior, que dirige Núria Parlon. El secretario general del departamento, Tomás Carrión, ha presentado su dimisión por motivos personales y será relevado por Joana Ricardo, otra persona que como Carrión formó parte de los equipos municipales de Parlon cuando ejercía como alcaldesa de Santa Coloma. El relevo no está relacionado, afirman fuentes de la consejería de Interior, con las tiranteces entre la consejera y el director general de la policía autonómica, el "mayor" Josep Lluís Trapero.