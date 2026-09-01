El TEDH desaira al separatismo catalán al rechazar dos recursos de Laura Borràs y Quim Torra

En menos de siete días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido una demanda de Laura Borràs, la expresidenta de Junts y del Parlamento, que la indultada por el Gobierno tras haber sido condenada por corrupción presentó por vulneración de sus derechos fundamentales. Fue el pasado 25 de junio, según anticipa el digital catalán El Món (El mundo), cuando los magistrados declararon inadmisible la demanda de Borràs.

La dirigente separatista fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a una pena de más de cuatro años de cárcel y trece de inhabilitación por los cargos de prevaricación y falsedad documental por los contratos troceados para favorecer a un amigo cuando era responsable de la Institución de las Letras Catalanas.

En el fallo, los magistrados del TSJC introdujeron la recomendación de que la condenada fuera indultada para evitar su ingreso en prisión, a pesar de la oposición de la Fiscalía. El Gobierno indultó a Laura Borràs el 28 de julio de este mismo año, semanas después del varapalo del TEDH a la defensa de la condenada. El indulto consistió en una rebaja de la pena de cárcel a los dos años para evitar que entre en la cárcel, pero se mantuvo su inhabilitación y la multa económica.

Poco antes de la inadmisión de la demanda de Borràs, el 13 de mayo, los magistrados del Tribunal de Estrasburgo también tumbaron una demanda del expresidente de la Generalidad Quim Torra, quien alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque no se ha investigado su denuncia sobre el espionaje que presuntamente se habría llevado a cabo de su teléfono móvil con el programa Pegasus.