Illa exporta la "Diada" a Mérida y La Zarza y a todas las "embajadas" de la Generalidad en el mundo

La Generalidad de Cataluña pretende convertir la fiesta regional del 'Onze de Setembre' en una gran campaña propagandística a favor de las tesis catalanistas del PSC. Para ello, llevará la Diada a las 19 delegaciones de la Generalidad repartidas por el mundo y también a Extremadura. El Gobierno catalán ya ha presentado el cartel —una obra de Javier Jaén que pretende representar con huellas dactilares la "diversidad" de Cataluña— y los principales actos tanto en Cataluña como en sus "embajadas", que van de Washington a Tokio pasando por Ginebra, Dakar y Andorra hasta completar 19 sedes. Recepciones, conciertos, exposiciones y conferencias componen el menú de la Diada en las "embajadas".

Lo que no está todavía cerrado es el capítulo extremeño de la celebración, un pasaje al que Illa concede tanta importancia que ha reservado dos días, el 16 y 17 de septiembre, cinco días después de los actos en Cataluña, para su gira extremeña. Se sabe que estará en Mérida y en La Zarza, pero la agenda dista mucho de estar cerrada. De hecho, ni siquiera aparece todavía en la información institucional de la Generalidad.

Una de las características del mandato de Salvador Illa es su actividad viajera, que no solo incluye destinos como China, sino frecuentes desplazamientos a Madrid, ya sea para participar en desayunos informativos, conferencias o en consultas privadas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos presidentes hacen gala de su amistad.

Extremadura y la inmigración

Ahora pretende dar un paso más y ha seleccionado Extremadura como escenario para la celebración de una especie de Diada catalanista cuyo objetivo propagandístico es reconocer la importancia de los emigrantes extremeños que llegaron a Cataluña en las décadas de los sesenta y setenta en la Cataluña actual. En el PSC se concede una especial relevancia a la estrategia para combatir los discursos contra la inmigración de los partidos separatistas y especialmente de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols.

Los actos en Mérida y La Zarza todavía no están cerrados, pero medios como el diario Hoy de Extremadura anticipan que habrá reuniones con representantes de las familias que emigraron a Cataluña. También se avanza que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no participará en dichos actos porque coinciden con una reunión en Extremadura de la Comisión de Política de Cohesión Territorial del Comité Europeo de las Regiones. No obstante, la Junta ofrece "colaboración" y "representación institucional".

Pero antes de la Diada a la extremeña se celebrará la Diada auténtica y la Generalidad de Illa no escatimará guiños al independentismo. De entrada, por los 50 años de la manifestación de Sant Boi (San Baudilio) de 1976, una concentración mitificada por el nacionalismo al ser la primera, una vez fallecido Franco.

Las tesis separatistas

"Recordemos que este año se cumplen 50 años de la recuperación de la Diada después de la represión franquista; el 11-S de 1976 simbolizó el restablecimiento de las libertades y se consolidó como un espacio de expresión política y ciudadana de defensa de nuestra cultura, la lengua y el autogobierno. Hemos sido, somos y seremos energía de progreso. ¡Apreciemos todo lo que nos une y disfrutemos de la fiesta!", proclama la Generalidad socialista en su web.

Además, insta a la participación comentando el cartel en estos términos: "Parte de la idea de que la Diada es la suma de identidades plurales que construyen un espacio compartido. Las huellas somos las personas; juntas formamos a la sociedad catalana en una imagen colectiva que recuerda la unidad de acción y las movilizaciones cívicas desde un lenguaje simbólico".

En la propaganda de la Diada, el PSC mantiene la costumbre de asumir el relato separatista y llega al extremo de afirmar que "aunque el 11 de Septiembre conmemora la fecha de una derrota que supuso la pérdida de libertades, de instituciones y de derechos, celebramos nuestro espíritu de superación, nuestra capacidad de volver a levantarnos después de una caída. La Diada es una jornada de reafirmación de la identidad catalana y de defensa de los derechos y libertades del país".