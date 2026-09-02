El apoyo a los ceutíes en Cataluña se cita en las principales ciudades de la región a las ocho de la tarde

"Barcelona con Ceuta" y "Ceuta no está sola" serán los lemas principales de la concentración en apoyo a Ceuta y los ceutíes prevista para este martes a las ocho de la tarde en la plaza de San Jaime de Barcelona, donde están emplazados el Ayuntamiento y la Generalidad, instituciones que han declinado sumarse al acto. Tanto el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, están de viaje en dirección a Ucrania y no está previsto que ningún miembro de las instituciones se sume a la concentración. El PSC se atiene al discurso oficial del PSOE y del Gobierno, que reduce las concentraciones en defensa de Ceuta y de la unidad de España a la condición de protestas contra Pedro Sánchez.

Barcelona no es la única ciudad catalana donde hay convocadas muestras de apoyo a los ceutíes. En Badalona, Hospitalet, Sabadell, Tarrasa, Cornellá, Esplugas y Castelldefels habrá concentraciones frente a los ayuntamientos. Y en el caso de Badalona y Castelldefels, convocadas por sus respectivos alcaldes, Xavier García Albiol y Manuel Reyes, ambos del PP.

También habrá concentraciones en Tarragona, Reus y El Vendrell, en Gerona, Puigcerdá, Figueras y en Lérida.