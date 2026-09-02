Illa se monta un viaje a Ucrania para reunirse con el alcalde de Barcelona

El presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, cuida con esmero su agenda internacional hasta el punto de que viaja al extranjero tanto o más que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así que tras visitar Japón, Corea del Sur, China, México, Estados Unidos, Vietnam y Singapur se dispone a hacer lo propio con Ucrania. Suma ya más de quince viajes al extranjero en dos años de mandato.

El viaje a Ucrania está obviamente condicionado por los ataques de Rusia contra la población civil, por lo que no hay una agenda cerrada para la visita. Illa viajará este miércoles a Polonia para tomar un tren allí que le conduzca hasta Kiev, donde permanecerá el jueves y hasta el anochecer del viernes. Se aducen razones de seguridad para no hacer pública la agenda, aunque se indica que habrá reuniones con empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil ucraniana.

Sin foto con Zelenski

Lo que parece definitivo es que Illa no tendrá foto con Zelenski. Pero a falta de un encuentro al más alto nivel ucraniano, la Generalidad aprovechará que casualmente también estará este jueves en Kiev el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, para organizar una reunión entre ambos, cuyos despachos en la plaza de San Jaime de Barcelona distan menos de cincuenta metros.

Collboni llegará a Kiev procedente de Sarajevo, donde se ha reunido con representantes municipales palestinos en aras de coordinar las ayudas de la administración municipal barcelonesa. Y el objeto de su viaje a Ucrania es también "solidario" y "cooperativo". Tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en la Generalidad dicen estar muy interesados en colaborar en la futura reconstrucción del país. Además pretenden mostrar el apoyo de Cataluña al pueblo ucraniano.