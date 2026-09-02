La marca Desigual "denuncia" la inseguridad, la suciedad y el tráfico en Barcelona con un vídeo viral

Un vídeo de Desigual está causando un gran revuelo en las redes. Las imágenes constan en la cuenta de Tik Tok de la marca de ropa y complementos con sede en Barcelona y muestran a una modelo recorriendo algunos de los puntos más turísticos de la ciudad.

En los primeros compases, la joven está subida en el capó de un taxi y afirma que "el tráfico es salvaje". Un subtítulo ironiza con que el taxi lleva parado ahí desde la semana pasada. Después, la misma joven pasea a dos palomas atadas con un cordel como si fueran animales domésticos. "Nosotros amamos las palomas", señala en lo que es una crítica nada sutil a la plaga incontrolada de estas aves. Y a continuación, se aprecia cómo intentan robar el bolso a la mujer en el pasaje que conduce desde la plaza de la Catedral a la plaza de San Jaime. "Todo el mundo quiere nuestros bolsos" dice riendo la modelo mientras se resiste al robo en un gag que no necesita explicación. La siguiente escena muestra a la joven pagando un café con hielo a 9,50 euros. En la posterior, se cruza con una mujer que le grita en catalán "¡amor, deja pasar!". El vídeo acaba con la modelo recostada y diciendo que Barcelona "es definitivamente la ciudad con más estilo".

El vídeo no está gustando a muchos seguidores de Desigual a tenor de los comentarios de los usuarios que le reprochan que se ría de problemas como la gentrificación, la presencia de turistas, la inseguridad o la suciedad. También se insta al boicot en un alarde de odio en las redes. Sin embargo, hay otras personas que celebran el sentido del humor de los creativos de la marca.

Respuesta de Desigual

En un comunicado remitido a La Vanguardia, diario que ha avanzado la polémica, la marca señala que "el vídeo, creado con motivo de nuestra colaboración con Ottolinger, usaba el humor para hablar de la gentrificación y la turistificación de Barcelona. No era el lugar para la ironía. Lo hemos entendido".

No obstante, también indica que "Desigual ha sido siempre una marca optimista y con energía positiva, atrevida, sin miedo a ser diferente. Ese espíritu desenfadado y desinhibido forma parte de quiénes somos desde nuestros orígenes".