Miles de barceloneses desbordan la plaza de San Jaime al grito de "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

A pesar del bloqueo informativo, de las trabas del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalidad y de la provocación de una contramanifestación en la misma plaza de San Jaime permitida por las autoridades, miles de barceloneses se han echado a las calles para mostrar su apoyo a los ceutíes y su enorme malestar con Pedro Sánchez y sus ministros.

En un acto de enorme riesgo, las autoridades permitieron una contramanifestación "antifascista" en el mismo lugar donde se había anunciado la concentración a favor de la defensa de Ceuta, de su españolidad y de la unidad de España. Se sabía con días de antelación que la plaza de San Jaime, donde se emplazan el Ayuntamiento y la Generalidad, era el lugar designado para la concentración, pero eso no ha sido óbice para que grupos de provocadores de extrema izquierda, de sindicatos y separatistas radicales trataran de ocupar la plaza para evitar la manifestación a favor de Ceuta. Los alborotadores ocuparon un cuarto del espacio, los Mossos, el centro y la mitad de la plaza quedó para los manifestantes que ondeaban banderas de España.

La contramanifestación y el tapón policial provocaron que miles de manifestantes por Ceuta se arremolinaran en la calle de Fernando, en la calle del Obispo y en los callejones que confluyen en la plaza. Retenes de los Mossos y de la Guardia Urbana impedían el acceso a una plaza en la que por la parte de las banderas de España no cabía un alfiler.

PP y Vox lograron un éxito de convocatoria gracias a la misma ciudadanía que se opuso al golpe de Estado de 2017 y que ahora no ha dudado en mostrar su solidaridad con los ceutíes en el trance de la invasión.

Gritos contra Sánchez

En la concentración a favor de Ceuta no había banderas de partidos, sino de España, algunas de Ceuta y otras con la cruz de San Andrés. La manifestación fue totalmente apartidista, si bien destaca la presencia de los principales dirigentes del PP y de Vox. No hubo parlamentos por las trabas administrativas y la imposibilidad de colocar un mínimo escenario en la plaza. Sin embargo, dichos parlamentos fueron sustituidos por las consignas a favor de Ceuta, el grito de "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!" y también con el ya tradicional "¡Pedro Sánchez hijo de p...!". La novedad fue el "¡Sánchez a prisión!" y "¡Sánchez, traidor!".

A tenor de la profusión de banderas de España y de los colapsos en las calles adyacentes a la plaza de San Jaime, más de diez mil personas han secundado una manifestación que fue prácticamente silenciada por los medios catalanes.

Agresiones de los "antifascistas"

Los matones de izquierda se habían concentrado convocados la "Plataforma Antirracista Unitat Contra el Feixisme i el Racisme". Algunos de ellos han agredido a manifestantes con banderas de España que bajaban por la Vía Layetana. Ha habido "requisas" de banderas nacionales, vejaciones y golpes contra varias personas sin que los Mossos hayan practicado detenciones ante la hostilidad y agresividad de los "antifascistas".