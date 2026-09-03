Illa y Collboni consiguen la foto con Zelenski en Ucrania

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han sido recibidos esta tarde por el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, quien les ha atendido durante cuarenta minutos en la sede del Gobierno ucraniano. El propósito del viaje, según la delegación catalana, es mostrar el apoyo y la solidaridad de Cataluña con Ucrania y firmar acuerdos de colaboración con autoridades regionales y locales ucranianas.

En una nota emitida por la Generalidad se asegura que Illa ha trasladado a Zelenski "el compromiso y la solidaridad de Cataluña con el pueblo de Ucrania y ha puesto en valor 'una resiliencia, una confianza en sí mismo, una voluntad, una persistencia' que, según ha remarcado Illa, es necesario reconocer".

El líder socialista catalán ha mostrado su intención de "seguir cooperando" con Ucrania y "lo ha ejemplificado con el envío de ayuda humanitaria que se ha llevado a cabo desde Cataluña estos cuatro años y medio y la cooperación que existe en el ámbito sanitario, además de los acuerdos de colaboración que se han firmado este jueves con Zaporiyia, la región de Dnipro y la región de Lviv".

Apoyo a la integración en la UE

Además, ha expresado "el pleno apoyo de Cataluña" a "la plena integración de Ucrania en las instituciones europeas" y para que "los activos rusos en el suelo europeo puedan ser puestos a disposición de la reconstrucción del país". Illa ha invitado también a Zelenski a visitar Barcelona y Cataluña.

En el curso del viaje a Ucrania, que durará hasta el viernes por la noche, Illa y Collboni han visitado el hospital pediátrico de "Kíiv Okhmatdyt", con el que colabora desde 2023 el hospital catalán de Sant Joan de Déu con la formación de profesionales, estadas formativas, consultas clínicas en línea y apoyo en caso complejos. Illa ha mostrado la disposición del gobierno de la Generalidad de ampliar la colaboración con ese y otros centros médicos de Ucrania.

La Generalidad ha destacado, además, que es la primera vez desde que comenzó la invasión, en febrero de 2022, que el presidente ucraniano ha recibido a un líder regional español, ya que, según la administración catalana, Zelenski sólo había recibido hasta ahora a jefes de Estado y primeros ministros.

La atención de Zelenski al presidente de la Generalidad y al alcalde de Barcelona no constaba en la agenda de Illa "por razones de seguridad", dada la escalada en los ataques rusos contra objetivos y población civil. Acompañan a Illa y Collboni en su viaje a Ucrania el consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad, Jaume Duch, y el segundo de la embajada de España en Kiev, Antonio Santamaría.