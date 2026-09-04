El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña paraliza la amnistía de dos altos cargos de ERC

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechaza aplicar la amnistía a dos altos cargos de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su participación en la organización del simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017. Jové, a quien se incautó la famosa libreta con los pasos del golpe, y Salvadó eran entonces secretario de la vicepresidencia que ostentaba Oriol Junqueras y secretario de Hacienda.

Las defensas de los dos imputados han solicitado al TSJC que aplique la amnistía a Jové y Salvadó en atención a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado 16 de julio falló que "el Derecho de la Unión no se opone a la ley de amnistía" y que "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

Sin embargo, los magistrados del TSJC aducen que "aun admitiendo que las sentencias de 16 de septiembre pasado, emitidas en resolución de los asuntos C-523/24 y C-666/24, contienen una batería de consideraciones que sin esfuerzo pueden resultar transpuestas y ofrecer respuesta a algunas de las premisas que alimentaron las reservas de adecuación normativa que expresábamos en nuestro auto de 30 de julio de 2024, la naturaleza de los procedimientos desde los que los tribunales nacionales plantearon las cuestiones prejudiciales ya resueltas por el TJUE difiere radicalmente, a estos efectos, de la naturaleza que presenta el procedimiento que sigue pendiente de enjuiciamiento ante nosotros".

Siguen en activo

Las prejudiciales presentadas por el TSJC aluden al delito de malversación de fondos públicos que se achaca a los que fueran y siguen siendo estrechos colaboradores de Oriol Junqueras, condenado en el Supremo e indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De modo y efecto que el TSJC se mantiene a la espera de lo que determine el TJUE sobre sus cuestiones prejudiciales, lo que de momento mantiene paralizado el proceso que afecta a Jové, que en la actualidad ejerce como portavoz del grupo de ERC en el Parlamento catalán, y a Salvadó, que tras haber sido colocado en el Puerto de Barcelona pasó a ostentar un cargo remunerado de gerente en el partido tras la llegada a la Generalidad del PSC.