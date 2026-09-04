Los dos menores detenidos por el homicidio de Manresa estaban en libertad vigilada por delitos anteriores

Los dos menores detenidos por su presunta implicación en el homicidio de un hombre de 45 años en Manresa (Barcelona) se encontraban bajo una medida de libertad vigilada por delitos anteriores, según han confirmado fuentes de Fiscalía. Ambos, de 15 y 16 años, fueron arrestados por los Mossos d'Esquadra tras la agresión mortal ocurrida durante la madrugada del martes.

Los dos jóvenes se encontraban en seguimiento mediante una medida de libertad vigilada cuando fueron detenidos por su presunta relación con el homicidio, según las fuentes de Fiscalía citadas por Europa Press.

La sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó este miércoles el internamiento en régimen cerrado y tratamiento terapéutico para uno de ellos, después de que los Mossos d'Esquadra confirmaran su detención el martes.

La información disponible no concreta los delitos por los que los dos menores estaban sometidos anteriormente a esta medida.

La investigación continúa abierta para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte.

Un hombre de 45 años murió apuñalado

El homicidio tuvo lugar poco después de las cinco de la madrugada del martes en una calle de Manresa. Un ciudadano llamó al teléfono 112 para alertar de que una persona había sido agredida por cuatro individuos.

Cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron a un hombre de 45 años con diversas heridas por arma blanca. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida y la víctima murió como consecuencia de la agresión. El fallecido era vecino de Santpedor.

Los Mossos d'Esquadra asumieron la investigación y desplegaron en la zona efectivos de la Policía Científica y de Investigación Criminal de la Región Policial Central para recoger pruebas y reconstruir lo sucedido.

Dos detenidos y otros dos sospechosos identificados

Horas después de la agresión, los agentes detuvieron a dos jóvenes por su presunta implicación en el crimen.

Uno de ellos está señalado como presunto autor material de la cuchillada que acabó con la vida del hombre. Los investigadores mantienen además identificados a otros dos presuntos implicados en la agresión, aunque por el momento no han sido detenidos.

Los agentes trabajan para determinar qué papel desempeñó cada uno de los cuatro sospechosos durante el ataque y qué ocurrió antes de la agresión.

El homicidio se produjo durante la última noche de la Fiesta Mayor de Manresa, que había congregado a numerosas personas en el centro de la localidad.

Por ahora, los investigadores no han informado del posible origen de la agresión ni de si existía algún tipo de relación previa entre la víctima y los sospechosos.