Radio Illa niega el vínculo inmigración-delincuencia con un "argumento" feminista: el 81% de delitos los cometen hombres

La Generalidad ha emprendido una campaña en contra de partidos como Vox y Aliança Catalana por denunciar el peso de los inmigrantes en los datos relacionados con la delincuencia. Así, el asesinato de un padre de familia en Manresa por el que se practicó la detención de dos menores nacidos en España ha propiciado el último enfrentamiento entre Vox y Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, con la consejera de Interior de la Generalidad, la socialista Núria Parlon. La consejera denunció que ambos partidos estaban difundiendo datos falsos, como que los sospechosos del crimen eran menores extranjeros no acompañados cuando en realidad se trataba de dos catalanes, uno de ellos de padres extranjeros pero nacido en España.

A pesar de no tratarse de "menas", las circunstancias de dichos menores no dejan en buen lugar a la administración autonómica, según deslizó Sílvia Orriols, puesto que ambos tenían antecedentes, habían pasado por la llamada "escola catalana", la herramienta de inclusión de la que tanto presume la Generalidad, y uno de ellos había sido puesto en libertad hacía pocos días. Eso demostraba, según Orriols, el fracaso de las "políticas buenistas".

Para contrarrestar el discurso de esos partidos, la Generalidad y los principales medios de comunicación de Cataluña han emprendido una suerte de campaña para impedir que aflore esa vinculación entre delitos y extranjeros. De ahí las reticencias a informar sobre la nacionalidad de los delincuentes o sus orígenes familiares.

La mayoría de delincuentes, hombres

La última aportación a ese discurso procede del conductor del programa matinal veraniego de Catalunya Ràdio, que ya se empieza a conocer como Radio Illa. Se trata de Frederic Vincent, que ha grabado un vídeo para Instagram en el que arranca preguntándose qué base tienen las teorías que relacionan inmigración y delincuencia. Y añade: "En Cataluña las personas con nacionalidad extranjera representan el 17% de la población pero el 43% de los condenados por un delito son extranjeros. Por tanto, sí hay una sobrerrepresentación, pero eso en sí mismo no quiere decir nada".

La explicación para Vincent es clara. No hay vínculo porque "hay otro sector de la población que representa la mitad, de hecho el 49%, y en cambio el 81% de los condenados por un delito. Son los hombres. Por tanto, si unos no cometen delito por el hecho de ser hombres, los otros no cometen delitos por el hecho de tener nacionalidad extranjera".

Tras semejante afirmación, el periodista sigue con su discurso: "Por ejemplo, las personas de nacionalidad extranjera en general tienen menos ingresos que los autóctonos. Hay otros datos. Desde el año 2022 la cifra de personas con nacionalidad extranjera en Cataluña ha subido un 23% y en este tiempo aproximadamente la tasa de criminalidad ha bajado en Cataluña".

No señala cuánto ha bajado dicha tasa, pero sí alerta de que "la teoría que relaciona inmigración y delincuencia comenzó a principios del siglo XX en los Estados Unidos. En aquel momento, con la inmigración de italianos e irlandeses. Por cierto, que en este caso los historiadores han desmentido que eso fuese así".