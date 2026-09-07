Sílvia Orriols se quema los brazos, el cuello y la barbilla en un accidente doméstico

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana ha sufrido un accidente doméstico que se ha saldado con quemaduras leves en brazos, pecho y parte de la cara. En una imagen difundida por la misma Sílvia Orriols se le pueden apreciar las vendas en los dos brazos así como apósitos en el cuello y la barbilla. Según explica en su cuenta de Instagram, la política ha sufrido un accidente en la cocina.

"No es que vaya disfrazada de momia, es que se me ha encendido la cocina... He podido apagar el fuego, pero no me he librado de quemarme. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Ahora toca recuperarse", señala la dirigente del partido que amenaza con arrasar al resto de las formaciones separatistas en las próximas elecciones.

El "Govern" que preside Salvador Illa estudia, por otra parte, la posibilidad de denunciar a la alcaldesa de Ripoll por sus mensajes en redes sobre la muerte en Manresa de Carles Vilajosana, un vecino de 45 años y padre de gemelos que fue apuñalado de madrugada, un suceso por el que han sido detenidos dos menores.

Orriols también es noticia por su anunciada participación en los actos de la víspera de la Diada que se llevan a cabo en la plaza del Fossar de les Moreres de Barcelona y que reúnen a las facciones más radicales y violentas del independentismo tanto de izquierdas como de derechas. En esa ocasión, grupúsculos relacionados con la CUP han amenazado con impedir la concentración que los de Orriols han programado en dicho "fossar", por lo que se temen enfrentamientos.