Cataluña confina cinco comarcas y suspende clases y sanidad por un temporal

La Generalidad de Cataluña ha acordado imponer nuevas limitaciones ante la previsión de fuertes precipitaciones. En concreto, el Ejecutivo autonómico ha decidido restringir la movilidad y hacer obligatorio el teletrabajo, además de suspender la actividad educativa y deportiva al aire libre. Estas medidas estarán vigentes entre las 7:00 y las 17:00 horas de este miércoles en diversas áreas catalanas.

Los territorios directamente afectados por estas normativas son las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt Penedès, a las que se suma la tarragonesa del Baix Penedès. Las autoridades han instado a los ciudadanos de estas zonas a extremar la prudencia durante el desarrollo de la jornada.

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha sido la encargada de anunciar este paquete de medidas durante una rueda de prensa. Según ha detallado, las restricciones incluyen también la suspensión de la actividad sanitaria no urgente y el cierre de los centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental. La decisión se fundamenta en un aviso rojo, de nivel cinco sobre seis, por el alto riesgo de episodios intensos en las áreas señaladas.

Para asegurar que la información llegue a todos los ciudadanos implicados, Protección Civil ha programado el envío de un mensaje de alerta a los teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert. Esta resolución fue adoptada tras la reunión del comité técnico del plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat), que ya había activado la fase de alerta de forma preventiva.

El intervalo horario de mayor riesgo, según las previsiones expuestas por la Administración, se concentrará entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante esta franja, se espera que las precipitaciones adquieran un marcado carácter torrencial en varios puntos de los municipios sometidos a las nuevas directrices operativas.

El SMC ha pronosticado que estos territorios podrían llegar a acumular más de 40 litros por metro cuadrado en apenas media hora, y superar los 90 litros en periodos de tres horas. No obstante, el organismo meteorológico ha advertido de que los chubascos de gran intensidad podrían extenderse por prácticamente la totalidad de la región.

La situación de inestabilidad vendrá acompañada localmente de fenómenos de tiempo violento. Se espera la llegada de fuertes rachas de viento de tramontana y mistral, lo que provocará, a su vez, alteraciones significativas en el estado del mar a lo largo de buena parte del litoral.

Además, este episodio traerá consigo una bajada generalizada de las temperaturas. Los termómetros experimentarán un descenso térmico que oscilará entre los cinco y los diez grados en el conjunto de la comunidad autónoma. Se confía en que los cielos comiencen a despejarse hacia la medianoche del jueves.