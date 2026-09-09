Dimite Josep Lluís Trapero, el director general de la policía catalana, tras dos años en el cargo

Josep Lluís Trapero, el major de los Mossos d'Esquadra que ejercía desde hace dos años como director general de la policía catalana, un cargo político, ha presentado su dimisión. Trapero, que fue rescatado por Salvador Illa nada más tomar posesión de la Generalidad, ha puesto punto final a una etapa marcada por el aumento de la inseguridad en Cataluña, convertida en un centro de producción y distribución de drogas a gran escala, y por polémicas como la infiltración de agentes en las asambleas de profesores o el proyecto de asignar policías a los institutos más conflictivos.

La polémica ha acompañado siempre a Trapero, que fue ascendido a la categoría de major, el máximo cargo de los Mossos, en tiempos del procés, fue juzgado y absuelto en la Audiencia Nacional por su pasividad frente al golpe de Estado separatista y recuperado con todos los honores por el PSC, lo que le comportó la animadversión de sus antaño amigos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Ahora, ERC y Junts pedían su cabeza por episodios como la infiltración de agentes en las asambleas de profesores y por el aumento de la inseguridad reflejado en episodios como el reciente asesinato en Manresa de Carles Vilajosana, un padre de familia de 45 años, apuñalado por un menor. Los ajustes de cuentas a tiros y a plena luz del día también han marcado la etapa política de Trapero, cuyas relaciones con la consejera de Interior, Núria Parlon, eran muy mejorables.

Más cambios

Trapero será sustituido por Ferran López, el mismo comisario que asumió el mando de los Mossos en noviembre de 2017, cuando la administración catalana fue intervenida por el Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución. López se encontraba ahora en la delegación de la Generalidad en Madrid haciendo funciones de enlace de los Mossos con las cúpulas de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Este no será el único cambio en la dirección de los Mossos. El máximo jefe operativo, Miquel Esquius, se jubila y será sustituido por la comisaria Sílvia Catà, que será la primera mujer en hacerse cargo de la dirección de los Mossos.