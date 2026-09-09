Junts usa en el Senado la invasión de Ceuta para exigir un referéndum en Cataluña

Este miércoles, durante el pleno del Senado, Junts ha aprovechado las consecuencias de la invasión de Ceuta para reclamar un referéndum en Cataluña. El argumento es bastante simple: desde el partido separatista quieren que se haga una consulta sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y, así, obligar a hacer otra en Cataluña. Eduard Pujol ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que aborde "democráticamente las reivindicaciones de soberanía formuladas por Marruecos" sobre Ceuta y Melilla.

Ha pedido, además, que "cualquier solución sobre el futuro político" de las ciudades autónomas "debe contar con la voluntad libremente expresada de sus ciudadanos, mediante la celebración de un referéndum".

Según la enmienda que ha presentado a la moción del PP para reprobar al Ejecutivo de Sánchez por "la pésima respuesta del Gobierno frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España" que ha provocado la invasión de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio, Pujol ha defendido que tal enmienda no la defendería el Gobierno porque obligaría, según el senador separatista, a celebrar otro referéndum en Cataluña.

Y es que el senador del partido del golpista Carles Puigdemont ha culpado de la crisis a "un sistema fallido que convierte las fronteras en un coladero" y a "la superioridad moral" con la que "la izquierda" trata los asuntos migratorios.

Así las cosas, el independentismo trata de llevar a su terreno las consecuencias de la invasión de la ciudad autónoma y reclamar, una vez más, la atención sobre el único interés que albergan, la demolición de la unidad nacional.

El pleno del Senado, en el que el PP cuenta con mayoría, ha reprobado mediante una moción conjunta a cinco ministros de Sánchez —Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles, Mónica García y Ana Redondo—, a quienes han acusado de "irresponsabilidad" por la inacción a la hora de atajar la invasión y sus consecuencias.