Illa señala a Orriols en su discurso de la Diada: "En nuestra casa el odio no tiene cabida"

El presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, ha dedicado parte de su discurso en la víspera de la Diada para arremeter contra Sílvia Orriols y su formación, Aliança Catalana. En su intervención supuestamente institucional, el dirigente catalán ha manifestado que "en Cataluña somos y queremos continuar siendo un solo pueblo". "Nadie es más catalán que nadie, Cataluña somos todos y todas. Cataluña es un país rico y diverso gracias a los vínculos humanos que hemos generado entre catalanes y personas de todo el mundo que han encontrado aquí su hogar y su país. No podemos permitir que nadie ponga en peligro la convivencia de Cataluña. En nuestra casa el odio no tiene cabida", ha señalado Salvador Illa en un discurso especialmente dirigido a Sílvia Orriols y su partido.

Illa estudia denunciar a Orriols por un delito de odio por la vinculación que establece la líder de Aliança Catalana entre la inmigración y la delincuencia y por señalar específicamente a los inmigrantes procedentes del Magreb. En cambio, el presidente de la Generalidad no tiene nada que decir sobre los ataques y las amenazas de muerte que recibe la alcaldesa de Ripoll y también diputada autonómica por parte de la extrema izquierda separatista y no separatista.

El señalamiento de Illa se produce en un día, víspera de la fiesta regional catalana, en el que grupos de autoproclamados antifascistas y separatistas de extrema izquierda han intentado boicotear sin éxito un acto de Sílvia Orriols en el "Fossar de les Moreres" (la fosa de las moreras) donde supuestamente están enterrados los restos de los defensores de Barcelona en la Guerra de Sucesión.

El dirigente socialista también ha reivindicado la figura de Josep Tarradellas, el primer presidente de la Generalidad en democracia, y ha reproducido sus palabras al hablar de "renovar la confianza en el país" y ser "la vanguardia del bienestar". También ha presumido de su reciente viaje a Ucrania, circunstancia que ha aprovechado para afirmar que "Cataluña está al lado de la paz y de los valores fundacionales de la Unión Europea".

Sin mención ni a España ni a Ceuta

En el discurso no ha habido mención alguna al resto de España ni a la situación que atraviesa Ceuta. Pero sí al cambio climático, asunto que le ha servido a Illa para lanzar otro eslogan: "Cataluña afronta el cambio climático guiada por la ciencia. Ciencia y consciencia".

Illa tampoco se ha referido a las crisis que atraviesa Cataluña en materia de educación (huelgas de profesores y exclusión de las pruebas PISA) ni a la purga en la consejería de Interior con el cambio de Trapero por Ferran López como director general de la policía y el relevo del jefe operativo por la comisaria de Gerona Sílvia Catà. En su discurso tampoco ha tenido cabida la atención a la infancia desamparada en Cataluña, marcada por los indicios de corrupción en las empresas y fundaciones del tercer sector" vinculadas a ERC.