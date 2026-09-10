Orriols toma el "cementerio del separatismo", blindado por los Mossos para evitar una batalla de ultras

El "Fossar de les Moreres" (el foso de las moreras) es según las leyendas independentistas el lugar bajo el que están enterrados algunos de los defensores de la ciudad de Barcelona de 1714, cuando la capital de Cataluña cayó en manos borbónicas en el curso de la Guerra de Sucesión. Que eso sea así es harto dudoso, pero lo que es innegable es que el enclave se ha convertido desde los años ochenta del pasado siglo en un escenario simbólico para el independentismo más radical, ya sea de extrema izquierda o de ultraderecha.

El gran aliciente de la fiesta regional catalana de este año, también conocida como la Diada o el "Onze de Setembre", radica en determinar quién tiene más peso en el independentismo, si las organizaciones juveniles vinculadas a la CUP o Aliança Catalana (AC), la formación separatista de extrema derecha liderada por Sílvia Orriols y que según todas las encuestas amenaza con convertirse en el primer partido independentista por delante de Junts y ERC.

Las encuestas soplan a favor del partido de Orriols, que se ha lanzado a disputar el control de las calles a la extrema izquierda independentista. La militancia de AC no hace más que crecer al calor de los sondeos, del auge mediático de Orriols y de las expectativas de grandes resultados tanto en las municipales del próximo mes de mayo como en las autonómicas previstas para 2028. Y se nota en las calles, como este jueves, víspera de la Diada, en el cementerio del separatismo, ese "Fossar de les Moreres" blindado por los Mossos para facilitar una ofrenda floral de Aliança Catalana.

Mientras tanto, los autoproclamados "antifascistas" son contenidos por la policía autonómica. Centenares de militantes de AC de toda Cataluña se han desplazado hasta Barcelona para acompañar a Orriols en esta especie de exhibición de músculo frente a sus rivales separatistas pero de izquierdas, cuya superioridad en número es incuestionable. Sin embargo, los Mossos impiden el choque entre facciones bloqueando el paso a los jóvenes radicales de extrema izquierda. El despliegue policial evita unos incidentes que generalmente tienen lugar todos los años cuando cae la noche.