Carlos García Roldán, conocido como Charly, ha sido detenido por la Guardia Civil en Calella (Barcelona) después de permanecer fugado desde el pasado mes de diciembre. El empresario, condenado por la Audiencia Provincial de Baleares a 14 años y nueve meses de prisión por una estafa inmobiliaria de 3,3 millones de euros, fue localizado escondido en un armario situado debajo del fregadero de la cocina de la vivienda de su madre.

La detención ha sido practicada este jueves por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, que mantenían vigilado el domicilio ante las sospechas de que el condenado pudiera encontrarse allí. Los investigadores sospechaban que García Roldán se había refugiado en casa de su madre desde que, en diciembre, no acudió a la vista celebrada por la Audiencia Provincial de Baleares para decidir sobre su ingreso en prisión tras conocerse la sentencia.

La Guardia Civil estableció entonces un dispositivo alrededor del domicilio con el objetivo de comprobar si el condenado se encontraba en el interior. Los agentes no llegaron a verlo salir porque permaneció encerrado en la vivienda durante todo este tiempo. Sus familiares se encargaban de salir al exterior para realizar las compras y conseguir las provisiones necesarias.

La pista definitiva llegó este jueves por la mañana, cuando los agentes recibieron una información que confirmaba que el fugitivo se encontraba en la vivienda. La Unidad Orgánica de Policía Judicial solicitó entonces a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares autorización para entrar y registrar el domicilio.

Escondido bajo el fregadero

La entrada y registro se realizó a primera hora de la mañana. Los agentes localizaron a García Roldán dentro del armario situado bajo el fregadero de la cocina. Tras su arresto, fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Arenys de Mar. Desde allí estaba previsto su traslado al Juzgado de Guardia para continuar con los trámites correspondientes.

No era la primera vez que García Roldán permanecía huido de la Justicia. Ya en 2018, cuando comenzaron a acumularse las denuncias contra él, abandonó España y permaneció más de un año en paradero desconocido. En aquella ocasión huyó a Colombia. Fue detenido en febrero de 2019 en Buga, en el departamento del Valle del Cauca, donde se había refugiado en la vivienda de la abuela de su pareja.

La investigación permitió entonces determinar que García Roldán llevaba una vida discreta en aquella localidad colombiana. Según relató posteriormente su pareja a la Guardia Civil, el empresario pasaba el tiempo entre el gimnasio y algunos desplazamientos para realizar recados con la anciana.

Sus desplazamientos por la localidad facilitaron su identificación. La operación culminó con su arresto en una actuación coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia.

La estafa

La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares consideró probado que la agencia inmobiliaria creada por García Roldán no disponía de los medios necesarios para desarrollar su actividad. Según el tribunal, carecía de recursos propios y tampoco contaba con financiación externa. A pesar de ello, 240 personas entregaron cantidades a cuenta con la intención de adquirir viviendas. Los pagos oscilaron entre 5.000 y más de 100.000 euros, hasta alcanzar conjuntamente los 3.382.529 euros.

Las viviendas comprometidas nunca llegaron a iniciarse. El tribunal determinó además que García Roldán destinó el dinero principalmente a gastos personales, entre ellos joyas, vehículos, viajes y visitas al Casino de Mallorca. En este último establecimiento llegó a gastar más de 270.000 euros en casi 300 visitas.

La sentencia también condenó a otros responsables de la trama, entre ellos agentes inmobiliarios y un arquitecto, a indemnizar con más de dos millones de euros a más de un centenar de afectados en concepto de responsabilidad civil.