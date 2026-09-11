Odio separatista: queman una bandera de España como colofón de la manifestación del 11-S

El odio ha sido uno de los temas de las últimas horas en Cataluña. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, alertó sobre los discursos de odio en su discurso institucional con motivo de la fiesta regional del 11 de septiembre, la Diada. Se trataba de una apelación a Sílvia Orriols y su partido, Aliança Catalana, acusados por todo el independentismo y por la izquierda de agitar el odio contra los inmigrantes y vincular inmigración e inseguridad.



"Nadie es más catalán que nadie, Cataluña somos todos y todas. Cataluña es un país rico y diverso gracias a los vínculos humanos que hemos generado entre catalanes y personas de todo el mundo que han encontrado aquí su hogar y su país. No podemos permitir que nadie ponga en peligro la convivencia de Cataluña. En nuestra casa el odio no tiene cabida", manifestó Illa, cuyo Ejecutivo estudia llevar a Orriols a los tribunales.

También Oriol Junqueras y Carles Puigdemont son firmes partidarios del amor frente al odio. El primero ha dicho hoy que "identidad es igualdad" y que quiere compartir su cultura, su idioma y su forma de ser con todo el mundo. Puigdemont, en la misma línea, alerta sobre los mensajes populistas y las soluciones fáciles cuando alude indirectamente a Orriols y su partido. Estamos hablando de los cabecillas del golpe de Estado que llevó a Cataluña hacia el precipicio.

Pero hay odios y odios. El final de la tradicional manifestación independentista del 11-S fue una exhibición de tipo de odio que no merece reproche alguno en Cataluña, el odio a España. Normalizado el cántico de "¡Puta España!", la novedad es la introducción de la estética etarra en las manifestaciones del independentismo mainstream, el de las familias, aquel que presumía de no tirar ni un papel al suelo y veía el Proceso como "la revuelta de las sonrisas".

Cifras ridículas

Esa pantalla también ha sido superada. Según la generosa estimación de la Guardia Urbana de Barcelona, 45.000 personas han secundado la llamada de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las columnas vertebrales del movimiento independentista. Han sido 19.000 más que en la edición del pasado año, marcada por la lluvia. Son cifras ridículas en comparación con las asistencias de cientos de miles que se daban por ciertas durante los años del procés.

El poder de convocatoria de ambas entidades ha caído en picado. La expresión 'ambiente de canódromo' define sus actos. Y este 11 de septiembre no ha sido el de la recuperación del independentismo. El caso del 'niño de la estelada' —el aficionado del Barça menor de edad detenido en Elche por resistencia a la autoridad— no ha arrastrado a las masas.

Para paliar el nuevo pinchazo, la sorpresa de los dos encapuchados en el escenario quemando una bandera de España mientras los cargos de las entidades separatistas se apartaban para no quedar retratados. Pura escenografía etarra, un caso de odio de manual.

La única independentista que sonríe

Las sonrisas han dado paso a la frustración. Aún no se han superado las fases del duelo y eso que el año que viene se cumplirán diez del simulacro de referéndum del 1-O. La única que sonríe en el independentismo es Sílvia Orriols, catapultada en las encuestas, señalada por el resto del independentismo, que le está haciendo la campaña a base de alusiones, escraches, amenazas y condenas. Otro caso de odio 'bueno' según el canon catalanista.

Junts sigue preso de las cogitaciones de Carles Puigdemont, que espera en Waterloo que el Tribunal Constitucional precipite de una vez su amnistía. Se ignoran sus planes. Los dirigentes del partido afirman que Puigdemont es hermético e impredecible, que lo mismo aspira a recuperar la presidencia de la Generalidad que a retirarse de la política.

En cuanto a ERC, aguanta en las encuestas sin que su apoyo al gobierno de Illa y al Gobierno de Sánchez le pase factura. Si bien Aliança Catalana ya le ha adelantado en las encuestas.

La ANC ha cambiado de líder. De Lluís Llach han pasado a un desconocido Josep Vilà que pregona un "nuevo embate" contra el Estado y afirma que "Cataluña sufre un presente de decadencia lingüística y nacional sin precedentes". "O independencia o decadencia", es su gran hallazgo.