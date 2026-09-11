Orriols revienta otra encuesta: Aliança Catalana asciende al segundo puesto e Illa cae once escaños

Aliança Catalana, la formación de extrema derecha separatista liderada por Sílvia Orriols, ya es el primer partido independentista en intención de voto y el segundo tras el PSC, que experimenta una fuerte caída en el ecuador del mandato de Salvador Illa.

Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo otorga al partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, entre 25 y 28 escaños con una intención de voto del 16,7%. De celebrarse ahora las elecciones autonómicas, este sería el reparto de escaños. Entre paréntesis, los diputados con los que cuentan los partidos en la actualidad: PSC, 31-33 (42); AC, 25-28 (2); ERC, 19-21 (20); Junts, 19-22 (35); PP,13-15 (15); Vox, 13-15 (11); Comuns, 4 (6); CUP, 3-4 (4).

El PSC volvería a ganar las elecciones, pero sufriría un notable retroceso. Salvador Illa pierde once escaños. La encuesta atribuye a los socialistas entre 31 y 33 escaños y un 23,3% de los votos. La ineficaz gestión de las múltiples crisis por las que atraviesa Cataluña lastran a Illa y ponen en duda la posibilidad de un nuevo tripartito.

ERC sería la tercera fuerza, con entre 19 y 21 escaños y el 14,1% de los votos. Junts, el partido de Carles Puigdemont y Míriam Nogueras, cae del segundo al cuarto lugar con entre19 y 22 escaños y el 13,2% del voto. El PP sería la quinta fuerza en el Parlament con una horquilla de entre 13 y 15 diputados y el 10,5% de los votos, muy cerca de Junts. A continuación quedaría Vox, con la misma horquilla (13-15) que el PP y sólo tres décimas por debajo en intención de voto, con el 10,2%. Muy por debajo se sitúan los Comuns, con cuatro escaños y el 4% del voto y la CUP, con el mismo porcentaje y entre 3 y 4 escaños.

PSC y Junts aparecen como los principales damnificados de la situación política. Los socialistas caen casi cinco puntos en intención de voto y pasan de los 42 escaños a 31-33. En cuanto a la formación de Puigdemont, pasa de los 35 escaños de la actualidad a los 19-22 y del 21,6% de los votos al 13,2%. De modo que Junts sigue en caída libre y a la espera del regreso de su líder, hecho que según la dirigencia del partido les permitirá remontar. El PP experimenta un ligero retroceso al pasar del 11% al 10,5% en intención de voto. En cambio, Vox no sólo resiste la fuga de votos hacia Orriols sino que aumenta sus expectativas al pasar del 8% al 10,2% en intención de voto.

Cascada de crisis

Los problemas de gestión de la Generalidad y su proximidad con Pedro Sánchez pasan factura a Salvador Illa. Su imagen de eficiente tecnócrata se está viendo seriamente perjudicada por asuntos como la inseguridad, el escándalo de la atención a la infancia, las conflictividad de los docentes, el fiasco de PISA, las listas de espera, la peste porcina, el colapso ferroviario y la crisis en la dirección de los Mossos, entre otros asuntos. En dos años, sólo se ha producido un cese de calado, el de Mónica Martínez Bravo al frente de la consejería de Derechos Sociales (impactada por el escándalo de la atención a la infancia heredado de ERC) y la dimisión como director general de la Policía Autonómica del polémico mosso Josep Lluís Trapero, quien al parecer mantenía unas muy tensas relaciones con la consejera de Interior, Núria Parlon.

Illa confió su política de seguridad en el tándem formado por Parlon e Illa pero la apuesta ha salido mal habida cuenta del aumento de los ajustes de cuentas a tiros y navajazos y el incremento de los delitos de índole sexual.

La encuesta, basada en 2.231 entrevistas realizadas entre el 1 y el 9 de septiembre, confirma los datos de sondeos como el del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el llamado CIS catalán, que en su última entrega, el pasado julio, otorgaba a Aliança Catalana un espectacular aumento al pasar de sus dos diputados actuales a una horquilla de entre 24 y 26 escaños (la encuesta de El Mundo le atribuye 25-28).