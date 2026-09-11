Sociedad Civil Catalana clava la Diada: "Separatistas catalanes contra separatistas catalanes"

Gran parte del interés de esta Diada, la festividad regional de Cataluña, venía dado por las graves amenazas vertidas por parte de la extrema izquierda separatista contra Aliança Catalana, el partido independentista de Sílvia Orriols que los demás separatistas consideran de extrema derecha. La sangre no llegó al río a pesar de que las facciones más ultras de la extrema izquierda se dieron cita en el Fossar de les Moreres (un escenario simbólico para el independentismo por la leyenda de que ahí están enterrados los defensores de la ciudad en 1714) con el objetivo de reventar un acto convocado por el partido de Orriols y con ella como gran atracción.

El ambiente era el más parecido al del filme de Martin Scorsese Gangs of New York. Por parte de Aliança Catalana se habían congregado unas seiscientas personas. En cuanto a la CUP, sus juventudes y otras entidades y grupúsculos de extrema izquierda, se habían dado cita casi cinco mil personas, según fuentes de los Mossos. El despliegue policial evitó que ambas "bandas" entraran en contacto. Los agentes se tuvieron que emplear a fondo para contener a los "cupaires" que pretendían atacar a los militantes y simpatizantes de Aliança Catalana con la dificultad añadida de distinguir entre facciones que utilizan la misma bandera separatista

Imágenes de cargas policiales

La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha utilizado las imágenes de las cargas policiales para definir la Diada: "Separatistas catalanes contra separatistas catalanes", manifiesta la organización en un mensaje en la red social X. Y remata: "Muy pacífica, plural y festiva la diada. Buen ambiente".

Separatistes catalans contra separatistes catalans. Molt pacífica, plural i festiva la diada. Bon ambient.pic.twitter.com/QLbgSwAKzQ — Societat Civil Catalana (@Societatcc) September 11, 2026

SCC aboga por cambiar la festividad regional y pasarla del 11 de septiembre al 23 de abril, San Jorge. En un comunicado emitido con ocasión de este "Onze de Setembre", la entidad señala que no tiene nada que celebrar porque "en 1980 el nacionalismo inventó, oficializó y secuestró una celebración que solo incluye a los separatistas".

En el comunicado se aboga además por un cambio tanto en el Govern como en el Gobierno: "Tras los primeros años de auge del procés, las cifras de participantes en las manifestaciones separatistas del 11 de septiembre, así como los resultados de las últimas elecciones autonómicas, muestran el hundimiento del apoyo y de la capacidad de movilización del independentismo. Con todo, sigue siendo determinante la influencia del secesionismo en decisiones que afectan a todos los españoles. Cataluña debe pasar página de la etapa de una Generalitat separatista. El resto de España debe pasar página de la etapa de un Gobierno sometido a los partidos separatistas catalanes y vascos".