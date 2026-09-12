El ponente del TC da la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía por el procés

El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías ha respaldado el criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de rechazar la aplicación de la Ley de Amnistía a los condenados por el procés.

Según recoge la propuesta de resolución formulada ante el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull, el ponente descarta que la interpretación del alto tribunal fuera arbitraria y ratifica que los hechos constitutivos de malversación encajan en la exención legal.

Una interpretación ajustada a derecho sobre el beneficio patrimonial

En el texto de la ponencia, Macías sostiene que la decisión del Supremo "no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa", argumentando que se adecúa a la doctrina penal vigente.

El magistrado concluye que no existió una extralimitación jurisdiccional y defiende el razonamiento del alto tribunal en relación al "beneficio personal de carácter patrimonial", interpretando que este beneficio también se concreta en forma de ahorro o en la evitación de un gasto que tendría que haberse asumido con fondos propios.

Asimismo, la ponencia precisa que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio —que concluyó que la amnistía no vulnera el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros europeos— fue dictada con posterioridad a los autos del Supremo, por lo que su contenido no puede proyectarse de forma retroactiva sobre este caso.

Un texto abocado al rechazo en el Pleno

El recurso de Turull constituye el primer pronunciamiento que aborda el Constitucional en relación con la aplicación de la norma a los procesados catalanes.

El borrador elaborado por Macías, encuadrado en el sector conservador del órgano, se someterá a debate en el Pleno fijado para el próximo 22 de septiembre.

Dada la mayoría progresista en el tribunal, se prevé que la propuesta sea rechazada. En tal caso, el pleno designará a un nuevo ponente para redactar un texto de signo contrario.

El fallo definitivo sentará la doctrina del Constitucional y precipitará el futuro judicial de Carles Puigdemont, dado que el juez instructor Pablo Llarena prevé aplicar de forma inmediata el criterio que determine el tribunal para resolver la situación del expresident catalán sin esperar a su recurso individual.