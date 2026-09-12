Menú
Cataluña

Muere Carles Solà, exrector de la UAB y consejero de Maragall a propuesta de ERC

El químico valenciano dirigió la Autónoma durante ocho años antes de incorporarse al Gobierno tripartito de la Generalidad.

Libertad Digital
El químico valenciano dirigió la Autónoma durante ocho años antes de incorporarse al Gobierno tripartito de la Generalidad.
Carles Solà i Ferrando. (Ampliada con Gemini) | UAB/Gemini

Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y exconsejero de Universidades durante el Gobierno de Pasqual Maragall, ha fallecido a los 80 años en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según ha informado la propia Universidad.

Nacido en Játiva (Valencia), Solà se licenció y doctoró en Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia y desarrolló su carrera académica en la UAB, donde llegó en 1977 como catedrático de Química Técnica. Allí participó en la creación de un departamento de Ingeniería Química y en los estudios de Biotecnología.

En 1994 fue elegido rector de la UAB, cargo que ocupó hasta 2002. Durante esos años se crearon nuevos centros académicos y de investigación y la Universidad comenzó su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. También presidió la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 1996 y 1998.

Del rectorado al Gobierno de Maragall

De marcada orientación catalanista, Solà dio el salto a la política en 2003. A propuesta del entonces líder de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, se incorporó al Gobierno de Pasqual Maragall como consejero de Universidades, dentro del primer Ejecutivo tripartito de la Generalidad.

Fue el primer consejero valenciano de la Generalidad y permaneció en el cargo hasta 2006. Durante esa etapa promovió propuestas relacionadas con la financiación universitaria y la descentralización del sistema.

Tras conocerse su fallecimiento, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, destacó su "compromiso con Cataluña, con la Universidad y con el servicio público". También el expresidente Pere Aragonès le recordó como "un hombre de ciencia, comprometido con el país entero", que quería "justo y libre".

Desde la UAB, su actual rector, Javier Lafuente, lamentó la "noticia muy triste" y definió a Solà como "maestro, luz, brújula y compañero". También aseguró que fue, a su juicio, "el rector más importante" de la historia de la Universidad.

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas