Muere Carles Solà, exrector de la UAB y consejero de Maragall a propuesta de ERC

Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y exconsejero de Universidades durante el Gobierno de Pasqual Maragall, ha fallecido a los 80 años en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según ha informado la propia Universidad.

Nacido en Játiva (Valencia), Solà se licenció y doctoró en Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia y desarrolló su carrera académica en la UAB, donde llegó en 1977 como catedrático de Química Técnica. Allí participó en la creación de un departamento de Ingeniería Química y en los estudios de Biotecnología.

En 1994 fue elegido rector de la UAB, cargo que ocupó hasta 2002. Durante esos años se crearon nuevos centros académicos y de investigación y la Universidad comenzó su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. También presidió la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 1996 y 1998.

Del rectorado al Gobierno de Maragall

De marcada orientación catalanista, Solà dio el salto a la política en 2003. A propuesta del entonces líder de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, se incorporó al Gobierno de Pasqual Maragall como consejero de Universidades, dentro del primer Ejecutivo tripartito de la Generalidad.

Fue el primer consejero valenciano de la Generalidad y permaneció en el cargo hasta 2006. Durante esa etapa promovió propuestas relacionadas con la financiación universitaria y la descentralización del sistema.

Tras conocerse su fallecimiento, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, destacó su "compromiso con Cataluña, con la Universidad y con el servicio público". También el expresidente Pere Aragonès le recordó como "un hombre de ciencia, comprometido con el país entero", que quería "justo y libre".

Desde la UAB, su actual rector, Javier Lafuente, lamentó la "noticia muy triste" y definió a Solà como "maestro, luz, brújula y compañero". También aseguró que fue, a su juicio, "el rector más importante" de la historia de la Universidad.