El separatismo saliva con la eventual llegada de Feijóo a la Moncloa para relanzar el 'procés'

Los principales actores "cívicos" del independentismo creen haber visto la luz al final del túnel y se atreven a dar por superada la fase del duelo. Consideran que se abre una "ventana de oportunidad" ante la coincidencia del décimo aniversario del simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017 y la eventual llegada al poder de un Gobierno conservador formado por el PP en solitario o por PP y Vox. En sus cálculos, cualquier combinación que sirva para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa es positiva a efectos de movilizar a las huestes independentistas tan numerosas a mediados de la pasada década, en pleno procés.

Tras la ley de amnistía, Junts da por amortizado a Pedro Sánchez y su ejecutivo, aunque no harán nada para adelantar su caída. En ERC son de la opinión de que la ubre todavía puede dar mucho de sí y no dudan de su apoyo al PSC en Cataluña y al PSOE en el resto de España. Además, las encuestas no son especialmente malas en su caso. Pero coinciden con Junts, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, la CUP y el Consell de la República en que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa permitirá al independentismo recuperar la iniciativa, la capacidad de convocatoria y desempolvar el argumentario contra España.

El otro factor clave en las elucubraciones independentistas es que el próximo año se cumplirán diez de la asonada encabezada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La principal novedad en el campo del separatismo en este tiempo ha sido la desaparición de Convergencia y la irrupción de Aliança Catalana como gran fuerza del independentismo.

Las mismas caras y Orriols

La clase política que protagonizó el golpe sigue condicionando la situación. Oriol Junqueras aspira a ser el próximo candidato de ERC a la Generalidad. De Carles Puigdemont se ignoran sus ambiciones o si tras su regreso a España se retirará de la política. De momento, marca la vida interna de Junts por la vía de no ejercer un liderazgo visible de cara al exterior. No se mueve ni un papel sin su conocimiento pero es que la orden es no mover ningún papel. La formación está paralizada mientras Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana galopa en las encuestas y se erige ya como primera fuerza del separatismo, por delante de ERC y muy por encima de Junts. Y a pocos puntos del PSC.

Esa irrupción del partido de Orriols es otro elemento positivo según los análisis de los dirigentes de las entidades "cívicas" del separatismo. Sostienen que es una prueba de la fortaleza del independentismo, que ya se habría recuperado electoralmente en su conjunto tras haber perdido la Generalidad a manos del PSC hace dos años. Desdeñan, por otra parte, el hecho de que el grueso del discurso de Aliança tiene que ver con la inmigración y la inseguridad y que hayan desterrado la "cuestión nacional" a un muy segundo plano. A los efectos de suma de fuerzas, Aliança Catalana es plenamente independentista. De hecho, ya hay voces como la de Artur Mas que abogan por el entendimiento entre Junts y Aliança Catalana. El escenario posterior a las municipales que se celebrarán el próximo año determinará si hay cordón sanitario contra Aliança o se impone el pragmatismo y se llegan a acuerdos en los gobiernos locales que desactiven las reticencias de republicanos y junteros respecto a Orriols.

En cualquier caso, la ANC ya trabaja en los fastos del 1-O del próximo año, cuando además se cuenta con que Puigdemont esté ya en España como un ciudadano/político libre de cualquier causa judicial. También en Òmnium elucubran sobre las posibilidades de llevar a cabo un gran despliegue que sea el pistoletazo de salida del relanzamiento del procés. Su presidente, Xavier Antich, aseguró el pasado viernes, el 'Onze de Setembre', que "esta vez lo haremos bien", mientras que el presidente de la ANC, Josep Vilà, anticipó que el 1-O del año que viene supondrá un antes y un después, un relanzamiento del proceso independentista que en esta ocasión limitará el peso de los partidos para garantizar el éxito de la empresa.

Optimismo en las entidades

Se respira optimismo entre los dirigentes de las entidades. Les vale que la Guardia Urbana de Barcelona cifrara en 45.000 las personas que respondieron a la convocatoria de la manifestación del pasado viernes (19.000 más que el año anterior) y difunden la especie de que el movimiento atrae a un público cada vez más joven. Se sienten reforzados porque creen haber logrado frenar la caída. El regreso de Puigdemont, muy probablemente antes de fin de año, también entra en escena. No sólo Junts intentará capitalizar la vuelta. La ANC, Òmnium y su Consell de la República están por la labor de ofrecer al expresidente toda clase de agasajos que sirvan para ir calentando motores para una segunda parte del procés.