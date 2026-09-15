Intenta suicidarse un hombre cuya eutanasia fue bloqueada por la justicia tras un recurso de su padre

Francesc Augé, el hombre de 56 años, cuya muerte asistida lleva dos años bloqueada en los tribunales por el recurso de su progenitor, se encuentra actualmente ingresado en un hospital barcelonés tras haber intentado quitarse la vida este pasado fin de semana.

La pesadilla burocrática y personal de Augé comenzó en agosto de 2024, fecha en la que la Generalidad de Cataluña dio el visto bueno a su solicitud de muerte digna. El paciente sufre severas secuelas en la movilidad y el habla a causa de tres ictus y dos infartos. Pese al aval médico y administrativo, el proceso quedó completamente paralizado cuando su padre decidió llevar el caso a la justicia.

Aunque la familia optó por retirarse del litigio este mismo verano, el engranaje judicial aún no ha reactivado el expediente. La desesperación por esta inacción ha desencadenado la tentativa de suicidio.

Un dilema legal que llegó al Supremo

La situación de Augé guarda un estrecho paralelismo con el de Noelia, otra joven parapléjica cuya muerte asistida fue frenada en el último minuto por su progenitor, aunque en su caso la justicia terminó por autorizar el procedimiento.

Desde la Conselleria de Sanidad reiteran que el permiso concedido por la Comisión de Garantía y Evaluación sigue vigente desde agosto de 2024. No obstante, el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia a raíz de este expediente al reconocer que un familiar puede impugnar la eutanasia de un tercero si acredita una "vinculación particularmente estrecha".

Esta decisión avaló la actuación del padre de Augé, un adulto con plenas facultades mentales, pero al mismo tiempo llevó al Alto Tribunal a reclamar una reforma legislativa urgente. El objetivo: acortar al máximo los tiempos de resolución judicial para evitar que la espera se transforme en un castigo y en un factor añadido de sufrimiento para el enfermo.