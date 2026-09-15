Puigdemont amenaza al Estado por no perdonarle aún la malversación en el Tribunal de Cuentas

La defensa del prófugo Carles Puigdemont ha presentado un escrito de 22 folios en el Tribunal de Cuentas en el que amenaza con emprender acciones legales contra el Estado por no aplicar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio en la que se consideraba ajustada a derecho la ley de amnistía.

Según el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, el Tribunal de Cuentas debería haber dado ya carpetazo a la causa abierta contra su patrocinado, Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de altos cargos de la Generalidad golpista por la malversación de fondos públicos para financiar el proceso separatista y obtener además un lucro personal.

Puigdemont tiene prisa por quedar limpio de responsabilidades financieras, al punto que su letrado insiste en el escrito que se levanten las medidas cautelares, la fianza de 4.146.274,97 euros y la garantía bancaria de 5.422.411,10 euros abonada por la Generalidad a través del Instituto Catalán de Finanzas cuando era consejero de Economía Jaume Giró por la cuota de Junts.

Boye (condenado a seis años de cárcel por su colaboración en el secuestro etarra del empresario Emiliano Revilla) sostiene que el Tribunal de Cuentas desobedece la sentencia del TJUE al haber dictado dos providencias, una sobre la supuesta no utilización de fondos europeos en el proceso separatista y otra comunicada este lunes en la que da un plazo de cinco días para que las partes presenten sus argumentos a favor y en contra de la amnistía.

Las sentencias se cumplen, dice Boye

El abogado de Puigdemont considera que lo que hace el Tribunal de Cuentas es "reinterpretar" la resolución del TJUE a favor de la amnistía y advierte en estos términos al tribunal: "La sentencia del TJUE no se interpreta, se cumple". También acusa al Tribunal de Cuentas de "violar el derecho comunitario" al haber planteado a las partes una pregunta sobre la utilización de fondos comunitarios. Para Boye, eso es una "infracción" de la normativa que regula el TJUE y del efecto vinculante de sus resoluciones. Frente a esa supuesta infracción, el letrado amenaza con ejercer una "acción de responsabilidad patrimonial" contra el Estado "por violación del derecho de la Unión".

Devolución de las fianzas

Entre los argumentos esgrimidos por la defensa de Puigdemont consta el de que la Generalidad, ahora en manos del PSC, se retiró de la causa tras afirmar que no se sentía perjudicada por los gastos del proceso separatista. También se aportaron unas certificaciones de la Intervención General de Cataluña que vendrían a demostrar presuntamente que el procés se financió con "recursos propios".

Boye aprovecha también para exigir la devolución de las cantidades embargadas como fianza a los ex altos cargos imputados y muestra su pesar porque esos imputados soportan este proceso de responsabilidad contable desde hace más de seis años.

En el escrito Boye aprovecha además para cargar contra la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC), de la que denuncia que "bajo una apariencia de moderación, SCC persigue el mismo resultado que anunció públicamente su vicepresidenta tres días antes de la providencia de 20 de julio de 2026: reabrir la contabilización de los gastos y demorar la aplicación de una ley la conformidad de la cual con la Constitución y con el Derecho de la Unión ha sido declarada".