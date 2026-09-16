Batalla campal a machetazos y un cerrajero perseguido por un okupa: Lérida, fuera de control

La provincia de Lérida ha registrado en tres días dos incidentes violentos de gran relevancia. Una multitudinaria pelea entre paquistaníes esta madrugada se ha saldado con cinco heridos por arma blanca, según reporta el diario Segre. Los contendientes han utilizado machetes, katanas y palos en un enfrentamiento por el que la Policía Local ha practicado una detención por el momento.

Al menys quatre ferits, alguns per arma blanca, en una baralla amb matxets a Lleida a primera hora del matí. Els aldarulls, amb persones del col·lectiu pakistanès, han tingut lloc a l'entorn de la plaça dels Pagesos Més informació a https://t.co/szpkSDHZdz pic.twitter.com/lQRfa1ASmG — SEGRE (@SEGREcom) September 16, 2026

El otro incidente tuvo lugar el lunes en Solsona, cuando un hombre de origen magrebí que estaba siendo desalojado de una propiedad que había allanado la tomó con el cerrajero y comenzó a perseguirlo por la calle. Este individuo, con múltiples antecedentes, con varias órdenes de alejamiento y tristemente célebre en la localidad fue detenido. Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, ha difundido en la red social X unas imágenes de la singular persecución en la que se aprecia al delincuente tan solo vestido con una pantaloneta de color naranja. Al no poder atrapar al cerrajero, se peleó con el propietario de un bar. Se da la circunstancia de que tiene una orden de alejamiento de ese local.

Un ocupa d'origen magrebí a #Solsona ataca el serraller amb un ganivet en un desallotjament judicial, el persegueix pel carrer, amenaça el propietari i es baralla en bars (un amb ordre d'allunyament).

Això no és una sensació. Són fets. 💙#SalvemCatalunya pic.twitter.com/Mt1O9lWezn — Aliança Catalana - Terres de Lleida (@TerresLleida_AC) September 15, 2026

En cuanto a la pelea entre paquistaníes de Lérida, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 24 años. Dos de los heridos han tenido que ser intervenidos dado su estado de gravedad. Según el alcalde de la ciudad, el socialista Fèlix Larrosa, la docena de participantes en la pelea ya habrían sido identificados. Un "problema de convivencia" en una confusa disputa por una vivienda habría sido el detonante del aparatoso enfrentamiento.

Fèlix Larrosa es uno de esos alcaldes socialistas que no están del todo alineados con el discurso oficial del partido y aboga por la prohibición del burka y el velo integral en su ciudad. A tal efecto, llevará esa disposición al pleno municipal del próximo 25 de septiembre.