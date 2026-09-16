Las entidades separatistas logran sentar en el banquillo a cuatro policías por su actuación el 1-O

1 de octubre de 2017. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía requisan las urnas y las papeletas del Instituto Ramon Llull de Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. Centenares de manifestantes separatistas se concentran en la zona para tratar de impedir la actuación judicial. Los policías, una vez hecha la intervención en el interior del centro, retroceden. La violencia de los separatistas va a más. Entre ellos destaca un arrojado Roger Español, que lanza vallas a los agentes. Los policías recurren a las pelotas de goma para despejar su salida de aquel avispero. La siguiente escena es la del ciudadano Español tumbado en una camilla con un trauma ocular irreversible.

Fue uno de los 1.066 ciudadanos que resultaron heridos en la jornada del golpe de Estado según las fantasiosas cuentas de la consejería de Sanidad, que en aquel momento dirigía el todavía prófugo Toni Comín. Tal vez uno de los pocos realmente heridos en aquella jornada fue Roger Español. De hecho, el más grave. En la retina quedan las imágenes de Marta T., aquella mujer que denunció que le habían roto "uno por uno" todos los dedos de la mano. Era mentira, pero eso no impidió que fuera considerada una mártir del 1-O.

Nueve años después, entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural e Iridia, el grupo de abogados que pleitea habitualmente contra la policía, ya sean guardias civiles, policías nacionales, guardias urbanos o mossos d'esquadra, han visto satisfecho su propósito de que la actuación policial sea juzgada.

Son cuatro los agentes que se sientan en el banquillo a partir de este miércoles en la Audiencia de Barcelona. Se trata de un escopetero, dos subinspectores y un inspector para quien las acusaciones solicitan entre doce y trece años de cárcel y la inhabilitación. La Fiscalía pide la absolución.

Una excepción de la amnistía

El "agujero" judicial tiene que ver con la sibilina redacción de la ley de amnistía, que en uno de sus puntos excluye del perdón a los implicados en "actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad".

Ese redactado fue el introducido por socialistas y separatista para poder sentar en el banquillo a cuatro agentes que, a decir de los portavoces de la ANC, Òmnium, Iridia y el propio Roger Español, representan a todos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en Cataluña durante el otoño de 2017 para frenar el golpe de Estado.

El juicio se celebra en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona y para hoy está prevista que declaren Español y alrededor de sesenta testigos. Mañana será el turno de medio centenar de agentes de la Policía Nacional. La vista continuará el miércoles 30 de septiembre con las pruebas periciales y concluirá precisamente el día 1-O, cuando serán interrogados los cuatro policías acusados. Dada la coincidencia con el noveno aniversario del simulacro de referéndum, está prevista una gran concentración separatista a las puertas del juzgado en la línea de las tradicionales manifestaciones para amedrentar a jueces y fiscales.

Tras resultar herido, Español trató de hacer carrera política. Fue candidato de Junts al Senado sin obtener escaño y también trató sin éxito de conseguir acta de diputado con una candidatura radical.