Jonathan Andic habría mostrado interés por una "terapia" que simulaba empujar al vacío a un familiar

"Terapias" de choque. Los métodos de la terapeuta que mediaba entre Isak Andic y su primogénito Jonathan Andic han vuelto a aflorar tras las explicaciones dadas a los Mossos d'Esquadra por una ayudante de la terapeuta. María Julia Lüderwaldt es el nombre de la terapeuta, con una importante cartera de clientes entre las fortunas catalanas. De su ayudante se sabe que se llama Johanna, que es inglesa y profesora de inglés y que colabora con Lüderwaldt en la puesta en práctica de las "terapias". Y según dice esta ayudante a los Mossos, Jonathan Andic se habría interesado por un método consistente en simular que se empuja al vacío a un familiar al que se odia.

De ser cierto, la defensa de Jonathan Andic tendrá que hacer horas extras para tratar de desarmar a una testigo que aún no ha declarado ante la juez de Martorell que lleva el caso, Raquel Nieto y la fiscal Teresa Yoldi. Es el diario La Vanguardia quien avanza las novedades del caso por la muerte de Isak Andic en el curso de una excursión con su hijo por un camino de la montaña de Montserrat. El empresario textil, una de las mayores fortunas de España, murió al caer por un barranco el 14 de diciembre de 2024.

Los Mossos d'Esquadra están convencidos de la culpabilidad del hijo y las declaraciones de la ayudante de la terapeuta avalarían la versión de la policía autonómica. Johanna ha declarado dos veces ante los Mossos. Cinco horas repartidas entre las dos sesiones. Su testimonio entra en contradicción con el de Jonathan, formalmente investigado por homicidio. Estuvo con él en el camino donde se produjo la muerte y se interesó por esa práctica de enfrentarse a una situación de vida o muerte para superar los conflictos familiares.

'Terapia de confrontación'

El pasado 22 de julio ya se informó sobre una "terapia de confrontación" ideada por Lüderwaldt, una especie de rito consistente en exponer a sus clientes a "situaciones extremas". Y más concretamente "al borde de un precipicio" y como si fueran a despeñarse por un barranco. La "idea" se funda en la exposición a peligros que obliguen a las personas a afrontar sus conflictos en un contexto supuestamente controlado de riesgo.

En aquella penúltima entrega del caso irrumpió en escena la ayudante de la terapeuta y esa "terapia de confrontación" en la que simulaba matar al padre. La novedad es que según esta misma mujer, Jonathan se habría mostrado "muy interesado" por ese método de abordar los conflictos y se ofreció a presenciar en directo el procedimiento. Y es que el "ejercicio terapéutico" estaba pensado para otro cliente de Lüderwaldt, un hombre llamado Salvador con un diagnóstico de esquizofrenia que odiaba a su madre. La intención de la terapeuta era ponerse en lugar de la madre de ese hombre al borde de un barranco y ofrecerle la posibilidad de empujarla al vacío. En el experimento tenían que participar además la ayudante y un enfermero, por si acaso.

Era para otro cliente

La defensa de Jonathan Andic alegó el pasado julio que ese procedimiento no era el ideado para él y su padre, sino para otro cliente, que sería el antedicho Salvador. Y que él sólo quería dar un paseo tranquilo con su padre, no en someterlo a ninguna "terapia".

La ayudante inglesa de la terapeuta ha declarado ante los Mossos que el 7 de diciembre de 2024, siete días antes de la muerte de Isak Andic, acompañó a Jonathan por el mismo camino donde se produjo la fatal caída. La mujer aduce que Jonathan le pidió conocer ese camino porque se lo quería mostrar a una sobrina como regalo de Navidad.

Según anticipa La Vanguardia, tanto la juez como la fiscal y los Mossos están convencidos de la culpabilidad de Jonathan y las aportaciones de la testigo sorpresa, que no apareció hasta finales de junio, son claves para sostener su acusación. La nueva testigo había sido citada de manera circunstancial por la terapeuta Lüderwaldt, pero nadie consideró la posibilidad de llamarla a declarar. Fue la propia ayudante quien se presentó ante los Mossos para dar parte de lo que sabía tras dos años de dudas sobre qué debía hacer.

La defensa de Jonathan Andic no ha tenido acceso a las declaraciones de la nueva testigo a pesar de que se realizaron a finales de junio, lo que sugiere que en el juzgado hay una pieza secreta sobre la terapeuta y su ayudante.