Junqueras mete en el mismo saco a Feijóo, Abascal y Sánchez por pedir el voto en Cataluña

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no lleva bien que los partidos de "obediencia estatal" según su jerga puedan hacer campaña en Cataluña. Estos días coinciden en la región el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en lo que se antoja el pistoletazo de salida de una precampaña electoral.

Sánchez presidirá la "Festa de la Rosa" del PSC en Gavá el domingo; Feijóo intervendrá en un acto del PP en Badalona, feudo del popular Xavier García Albiol, también el domingo y Abascal participó ayer en un acto en Lérida y este viernes estará en Tarragona y Barcelona.

Junqueras ha tratado de salir al paso de semejante despliegue con unas declaraciones en las que mete en el mismo saco a los tres dirigentes y califica de "voto perdido" cualquier papeleta que vaya a parar al PSOE, el PP y Vox. Equiparar a Sánchez con Feijóo o Abascal es un atrevimiento con el que Junqueras pretender marcar distancia frente al presidente del Gobierno, de quien ha sido el más seguro servidor de entre todos los aliados del pacto de investidura.

Junqueras siempre ha estado ahí para Sánchez, garantizando los siete votos de ERC en el Congreso y el apoyo al gobierno catalán de Salvador Illa, por lo que las críticas al líder socialista a estas alturas de la legislatura se interpretan en primer lugar como un indicio del clima preelectoral y como un movimiento para marcar distancias con Sánchez y desmarcarse de la corrupción y de la "gestión" de la invasión de Ceuta para que no le pasen factura electoral.

Junqueras el fiero

"Cualquier voto que no vaya a ERC, y en especial cualquier voto que vaya a partido de obediencia estatal, es un voto desaprovechado. Cualquier ciudadano de Cataluña que se le ocurra votar al PP, a Vox o, me atrevería a decir, al PSOE, está desaprovechando su fuerza, porque nadie defenderá Cataluña con tanta fiereza y firmeza como lo hacemos nosotros", ha manifestado el dirigente separatista en una atención a los medios durante una reunión extraordinaria del grupo parlamentario de ERC para preparar el comienzo del curso político.

Según Junqueras, "ninguno de ellos tomará ninguna decisión a favor del país (en alusión a Cataluña) y de nuestra sociedad si no se ven obligados por la presión de Esquerra". Por eso, "la mejor inversión posible a la hora de votar, es votar a Esquerra" ha señalado un Junqueras que se ha venido definitivamente arriba al referirse a la coincidencia de los tres dirigentes nacionales en Cataluña: "Que vengan tanto como quieran, que les ganaremos a las urnas, como hemos hecho tantas veces", ha dicho el líder de un partido que sólo ha sido primera fuerza en Cataluña en unas elecciones generales una sola vez, en 2019.