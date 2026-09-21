La presencia de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau no ha logrado frenar el desahucio de una mujer por impago del alquiler en un inmueble del número 357 de la calle Cerdeña, en el barrio de Gracia de la capital catalana. La desahuciada llevaba trece años viviendo en el mismo piso y había dejado de pagar por problemas económicos. El Sindicato de Inquilinas, entidad que se opone a los desahucios, asegura que la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y social.

Colau se ha presentado en el portal de la finca junto a una cuarentena de miembros del sindicato de inquilinos a las nueve de la mañana, cuyo propósito era impedir que la comitiva judicial hiciera su trabajo. Han sido los Mossos que acompañaban a la comitiva quienes han apartado del portal a los activistas, incluida la exalcaldesa. Tras el desalojo, se ha procedido a efectuar el desahucio de la inquilina. Según el Sindicato de Inquilinas, la empresa propietaria de ese y otros 24 pisos en el inmueble no accedió a negociar una salida con la mujer.

Ada Colau intenta evitar el desnonament d'una veïna de Gràcia juntament amb un grup d'activistes. ➤ La veïna, en situació de vulnerabilitat, finalment ha estat desnonadahttps://t.co/1nS9AUjDEQ pic.twitter.com/a21H4Frs49 — btv notícies (@btvnoticies) September 21, 2026

Ada Colau declaró hace una semana en el circuito catalán de TVE que tenía intención de regresar a la primera fila de la actividad política si le ofrecían un puesto a su altura. A partir de ese anuncio se la sitúa como candidata de los Comuns para el Congreso y también se habla de un hipotético tándem con Irene Montero si fragua un enésimo proyecto de unidad en la extrema izquierda. Su vuelta a la calle como activista contra los desahucios refuerza el anuncio.

En 2022 y siendo alcaldesa Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona forzó un desahucio en una vivienda de titularidad municipal que concluyó con el suicidio del afectado, quien según la entonces concejala de Vivienda Lucía Martín, provocaba problemas de convivencia en el edificio.