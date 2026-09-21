Cinco encapuchados vestidos de policías secuestran a un hombre en plena AP-7

Los Mossos d'Esquadra investigan el secuestro de un hombre en plena AP-7, a la altura de Montornés del Vallés (Barcelona), después de que un grupo de encapuchados interceptara el vehículo en el que viajaba y se lo llevara por la fuerza. La víctima fue localizada posteriormente sana y salva en otro punto de Cataluña.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 19:30 horas y quedaron registrados por un conductor que circulaba por la autopista. Las imágenes muestran cómo el tráfico se detiene repentinamente y un turismo queda atrapado entre otros dos vehículos.

De estos últimos salen cinco hombres con pasamontañas y vestidos con ropa policial. Cuatro de ellos se abalanzan sobre el ocupante del vehículo y, tras un forcejeo, consiguen sacarlo por la fuerza del asiento.

La víctima, un hombre corpulento, aparece en las imágenes con parte de la ropa desgarrada y el rostro ensangrentado. Toda la secuencia se desarrolla en menos de un minuto ante la mirada de otros conductores que circulaban por la autopista.

El mismo testigo que grabó lo ocurrido alertó al teléfono de emergencias 112 y aseguró a los servicios de emergencia que los autores del secuestro portaban pistolas.

Falsos policías disfrazados secuestran a un conductor en la AP-7 tras un asalto en carretera a plena luz del día pic.twitter.com/Sz5icBofjn — Libertad Digital (@libertaddigital) September 21, 2026

Una posible disputa entre grupos criminales

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las pesquisas. Sus agentes localizaron posteriormente al hombre en otro punto de Cataluña que no ha sido precisado. La víctima se encontraba sana y salva y no presentaba heridas de gravedad.

Por el momento no existe una tesis definitiva sobre el móvil del secuestro. Sin embargo, fuentes de la investigación citadas por EFE apuntan a que podría tratarse de una disputa entre grupos criminales. Tampoco consta que la víctima fuera liberada después del pago de un rescate.

Los robos en la AP-7

Un secuestro de estas características no resulta habitual en la AP-7, aunque esta autopista sí ha sido escenario de robos perpetrados por bandas organizadas, tanto en las áreas de servicio como mediante métodos destinados a conseguir que los conductores detengan sus vehículos.

En 2024, estos grupos actuaban especialmente contra turistas y ciudadanos ucranianos que huían de la guerra. Uno de los procedimientos empleados consistía en pinchar las ruedas de los vehículos para provocar una avería y ofrecer posteriormente ayuda a sus ocupantes.

La situación llevó incluso a colocar mensajes en los paneles informativos de la autopista en los que se recomendaba a los conductores que no confiaran en desconocidos que se ofrecieran a ayudarles ante una avería.