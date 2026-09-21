La islamización de Cataluña: más de 330 mezquitas y la Generalidad admite el "crecimiento sostenido" del islam

La islamización de Cataluña sigue en su línea ascendente y consolida un panorama religioso cada vez más "diverso y estable", con un crecimiento de las comunidades islámicas. Así lo señala la actualización del Mapa religiós de Catalunya, correspondiente al año 2025, elaborada por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalidad y difundida este lunes por la Consejería de Justicia y Calidad Democrática del gobierno de Salvador Illa.

En el caso del islam, el estudio explica que "a partir de la segunda mitad del siglo XX se fundan los primeros oratorios islámicos". Actualmente, el islam cuenta con 333 oratorios en Cataluña. Según recoge el mapa, "en 1974 se abre el primer oratorio islámico, pero no es hasta las décadas de los ochenta y noventa que la creación de oratorios islámicos se consolida definitivamente en Cataluña y toma relevancia entre las diferentes religiones presentes en el país". Desde su implantación, añade el estudio, "el islam ha tenido un crecimiento sostenido en Cataluña".

Algo que achacan al "crecimiento de la inmigración" que "ha propiciado el aumento de la diversidad religiosa en Cataluña en las dos últimas décadas, pero también se han producido conversiones de personas autóctonas", añade el estudio, que también subraya que "el considerable aumento de lugares de culto se debe principalmente al crecimiento demográfico proveniente de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este. Así, las comunidades islámicas, sijs y ortodoxas están compuestas casi exclusivamente por personas con antecedentes migratorios".

En paralelo, la Generalidad apunta a la complejidad que sufren religiones como el islam para construir templos: "Un elemento indicativo del proceso de institucionalización de las distintas confesiones es la arquitectura de los centros de culto. Un gran número de centros de culto no católicos están situados en naves industriales o locales comerciales, por lo que su presencia queda bastante invisibilizada. Sin embargo, también encontramos centros de culto de nueva construcción que acaban siendo un signo de identidad del lugar donde se sitúan".

"Las dificultades económicas de algunas comunidades, la complejidad de los procesos administrativos urbanísticos y un cierto recelo hacia la apertura de algunos centros de culto en ocasiones dificultan su implantación. Sin embargo, las confesiones no católicas han ido ganando visibilidad durante las últimas décadas", añaden.

En este sentido, la Generalidad presume de que "los centros de culto desempeñan un papel clave como espacios de sociabilidad de personas inmigrantes. La importancia de los lugares de culto adquiere mayor relevancia en las comunidades compuestas por minorías culturales o nacionales. Para estas comunidades, los centros de culto se convierten también en espacios de socialización de las segundas generaciones y puntos de encuentro entre los inmigrantes de un mismo país o región".

"La enseñanza de la lengua del país de origen, la celebración de las festividades nacionales o las campañas de solidaridad con el país de procedencia son algunas de las cuestiones que vinculan al centro de culto con el país de origen y lo convierte en un espacio de relación transnacional", insiste el estudio.

En cuanto a cifras de musulmanes. En 2025, en España, residían casi 2,5 millones de musulmanes. De ellos, 660.392 vivían en Cataluña. Es decir, los musulmanes que residen en Cataluña suponen el 27% del total de España o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro, pese a que Cataluña representa el 16% del total de la población española. En lo que respecta a centros de culto musulmanes, en territorio nacional hay levantadas más de 1.700 mezquitas, algunas de ellas incluso con minaretes. Cataluña cuenta con 326 mezquitas y existen municipios catalanes con más mezquitas que iglesias. Algo significativo que refleja la realidad social y cultural que está viviendo dicha región de España en estos momentos.