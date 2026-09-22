Illa prohibirá el uso de inteligencia artificial en las escuelas de Cataluña hasta los 14 años

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha anunciado este martes que su Ejecutivo tiene la intención de vetar el acceso a las herramientas basadas en algoritmos en los centros educativos de la región para los alumnos menores de catorce años. Durante una entrevista en la emisora RAC1, el dirigente ha desgranado los planes de su gabinete para hacer frente a lo que considera una creciente amenaza para el desarrollo cognitivo de los menores de edad.

Según ha explicado el mandatario autonómico, la irrupción de las nuevas tecnologías en las aulas "tiene ventajas, pero también riesgos importantes". En este sentido, ha abogado por encontrar un punto medio que permita aprovechar las virtudes del entorno digital sin caer en los peligros derivados de su abuso. El objetivo principal de esta medida es luchar contra la adicción a los dispositivos electrónicos, un fenómeno que preocupa cada vez más a docentes y familias en todo el territorio nacional.

Para contrarrestar el impacto del ocio digital, el Gobierno autonómico planea impulsar un ambicioso plan de fomento de la lectura tradicional en los colegios e institutos. Illa ha lamentado que el tiempo excesivo dedicado a internet esté desplazando a los grandes clásicos de la literatura. "No puede ser que la adicción a las pantallas haga que los chicos y chicas de nuestro país no tengan contacto con Mercè Rodoreda, Joanot Martorell, Miguel de Cervantes o Ramon Llull", ha afirmado el presidente catalán, subrayando la importancia del patrimonio literario en la formación académica.

Uno de los aspectos más llamativos de su intervención ha sido la comparación explícita que ha trazado entre el uso abusivo de los teléfonos móviles y el consumo de drogas legales. El jefe del Ejecutivo regional considera indispensable crear un clima social que favorezca la toma de conciencia sobre este problema, de un modo similar a las campañas de concienciación sobre el tabaco que se han desarrollado en las últimas décadas en nuestro país.

Fiel a los postulados intervencionistas que suelen caracterizar a las formaciones de izquierda, Illa ha dejado claro que desconfía de la libertad de elección de las familias para gestionar este asunto en el ámbito privado. "No es suficiente con la responsabilidad individual, sino que debemos generar un entorno en el conjunto de la sociedad que favorezca que haya un uso correcto de las pantallas", ha sentenciado, justificando así una mayor intromisión de los poderes públicos en la vida y las decisiones de los ciudadanos.

Este anuncio se enmarca en un debate cada vez más intenso sobre el papel de los dispositivos móviles en el entorno escolar. Diversas comunidades autónomas ya han implementado restricciones para limitar su presencia en horario lectivo. Sin embargo, la decisión de prohibir específicamente este tipo de programas informáticos avanzados supone un paso más en la política de restricciones impulsada por la Administración, abriendo un debate sobre cómo preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral que exigirá un dominio absoluto de estas mismas herramientas que ahora se pretende censurar en las aulas.